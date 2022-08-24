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【華潤置地 1109】 華潤置地前主席唐勇涉違紀違法被查 野村料對集團經營影響不大 股價一度跌逾4%

股樓投資 14:59 2022/08/24

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中共四川省紀委公布，有4名國企地產高層於昨日（23日）被查，當中包括央企華潤集團旗下的華潤置地（01109）前黨委書記、董事局主席兼首席執行官唐勇，涉嫌嚴重違紀違法。目前華潤集團紀委正對唐勇進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，綿陽市監委正對其作監察調查。受消息拖累，潤地股價一度跌逾4%，低見29.65元，暫報30.5元，跌1.5%，成交額2.3億元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

據公開資料顯示，51歲的唐勇於1993年加入華潤集團，2013年獲委任為華潤置地董事總經理，2014年起出任華潤置地董事會副主席，2018年12月獲委任華潤置地首席執行官，2019年12月起獲任董事會主席。2019年12月至2021年9月，曾出任華潤電力（00836）黨委書記。今年1月至今，出任華潤現代服務有限公司專業總監。

【藍籌業績】 安踏上半年純利跌6.6% 增派息3%至62仙 股價績後一度彈8%【見下頁

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野村預期，事件對集團影響不大，因唐勇已於兩年半前離開最高決策位置，相信集團的經營會維持完好及穩固，因此維持潤地「買入」評級，目標價49.6元，並指集團7月物業開發及投資物業業務繼續錄快速復甦。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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記者：郭秀慧

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大行報告 港股 地產 買入 目標價 華潤置地（01109） 華潤電力（00836）

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