【華潤置地 1109】 華潤置地前主席唐勇涉違紀違法被查 野村料對集團經營影響不大 股價一度跌逾4%

中共四川省紀委公布，有4名國企地產高層於昨日（23日）被查，當中包括央企華潤集團旗下的華潤置地（01109）前黨委書記、董事局主席兼首席執行官唐勇，涉嫌嚴重違紀違法。目前華潤集團紀委正對唐勇進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，綿陽市監委正對其作監察調查。受消息拖累，潤地股價一度跌逾4%，低見29.65元，暫報30.5元，跌1.5%，成交額2.3億元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

據公開資料顯示，51歲的唐勇於1993年加入華潤集團，2013年獲委任為華潤置地董事總經理，2014年起出任華潤置地董事會副主席，2018年12月獲委任華潤置地首席執行官，2019年12月起獲任董事會主席。2019年12月至2021年9月，曾出任華潤電力（00836）黨委書記。今年1月至今，出任華潤現代服務有限公司專業總監。

【藍籌業績】 安踏上半年純利跌6.6% 增派息3%至62仙 股價績後一度彈8%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

野村預期，事件對集團影響不大，因唐勇已於兩年半前離開最高決策位置，相信集團的經營會維持完好及穩固，因此維持潤地「買入」評級，目標價49.6元，並指集團7月物業開發及投資物業業務繼續錄快速復甦。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧