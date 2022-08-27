【企業管理】煤氣創新文化　4大策略培養軟實力

人才對企業發展尤為重要，傳統企業更會面對善用現有人才，以及配合未來發展的挑戰。香港中華煤氣整體員工超過6萬，本港員工約3,000多人，該公司看重內部培訓及增加內部機遇，留住人才。

談到近年人力資源市場人才流失，香港中華煤氣公司企業人力資源總監范潔儀強調，該企更看重培訓現有人手，即使要發展新業務、有新想法，亦會先考慮內部人才，或調任現有人力，又或者加強培訓，此舉或有助吸引及留住人才。她補充，煤氣從2018年起已有超過80位實習生，在實習完後重投公司成為短期、合約或長期僱員，當中更有實習生已升任經理級，佔實習生人數的22%。

業務多元 提供內地發展機會

范潔儀指出，雖然煤氣業務以燃氣能源為主，但公司有160年歷史，業務已向多元化發展。現時除了香港市場，2000年已開始積極進軍中國內地市場，業務包括水務、光伏發電等，此外，亦有電訊業務如數據中心，在內地項目超過500個。她坦言，這對人才發展是一個理想機遇，即使是新加入的實習生，亦有機會到內地分公司工作，開闊眼界。

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能源業對現代城市發展尤為重要，范潔儀表示煤氣的創新文化一直存在，而人才需求亦沒有停止，而招聘及管理人才的宗旨，她強調以下4點：

1.先予機會內部人才：她指出透過內部提升、培訓及調任人手，配合公司業務發展是公司的重要理念。她認為人才是公司的軟實力，現有同事了解公司理念方向，知悉業務重點在合作時更易同步。

2.鼓勵創新：范潔儀指創新文化已持續20多年，主因是燃氣技術方案其實難以外求，讓公司內部研發才更合用。

3.吸引人才：除了招聘，着重培養年輕人，每年都招聘60至80位實習生，今年則聘請了48人，包括大學生及DSE學生，提供一至兩個月實習機會，其間派往不同部門，亦會真正委派任務。

4.社會責任：如疫下為失業者提供短期工作，亦與職業訓練局合作為中年人提供新就業機會。

男生由實習做起 事業挑戰成關鍵

修讀工業工程學的陳柏朗（Parry），2016年參與煤氣公司實習生計劃，大學畢業後加入該公司做管理訓練生，現任煤氣公司助理採購經理，亦曾參與過公司自動化轉型項目。他指出，實習時被派到輸氣操作部工作，當時可利用到課堂所學，已感受到計劃與一般暑期工作有所不同，原以為只需負責一般辦公室工作的他，亦有機會參與小型項目，明白到該公司的人事及企業文化，令他畢業後決定加入煤氣。

成為真正員工後，Parry在首兩年的訓練生工作期間，已有機會到內地工作半年，是畢業生想體驗的機會。而事業上不斷出現的挑戰，亦是他一直留下的原因，因為公司每一至兩年都有工作調配，每次都為他帶來新鮮感。印象最深刻的，是兩年前參與供應鏈物料回倉文件無紙化項目，與團隊一同開發一個手機應用，並正式在內部使用，更在比賽中取得冠軍，之後有不少公共行業以此為參考，令他感到興奮。

▲ 陳柏朗（Parry）從參與實習生計劃到最後成為長工，坦言工作上的挑戰令他不時有新鮮感。 （彭振濠攝）

女生參加暑期實習 另一做零售

正在美國攻讀大學一年級的鄺芷瑩（Emma），今年暑假就特地回港參與實習生計劃，希望在熟悉的環境中工作。攻讀心理學的Emma，被派到人力資源部工作，發現學有所用。首次在大機構工作的Emma對工作甚有新鮮感，對於要審視不同應徵者的求職申請，覺得有趣及奇妙，更相信有助她日後撰寫自己的求職信。

剛考完中學文憑試的實習生羅銦霆（Ashley），則被派到零售及市務部工作，做銷售後勤支援、新產品推廣，又要做市務調查，比較產品優劣等，稍後更有機會參加展覽活動。Ashley全無工作經驗，雖然感到有壓力，她表示實習工作就如應付考試，要用心去做；不同的是要懂得與不同部門同事聯繫及溝通，更要熟習煤氣的運作系統。

要讓年輕人多嘗試

社會經濟結構及文化轉變，新世代年輕人對就業看法有不同。香港中華煤氣公司企業人力資源總監范潔儀亦理解並指出，公司對此持開放態度，更不再像以往般，只有年資長的員工才有參與重要項目的機會，會讓年輕人嘗試，不論資排輩。她指出，如數碼化、元宇宙（Metaverse）等新想法，就是年輕一代獨有的能力。

至於留住年輕人才方面，范潔儀坦言，若年輕人要加入科技列強，煤氣並不是選擇，但以她的經驗所得，其實大部分年輕人並不一定抱這種想法。

▲ 鄺芷瑩（Emma，左）與羅銦霆（Ashley）雖然只工作了一個月，已體會到與校園不一樣的經驗。（彭振濠攝）

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先要自問：公司提供何機會

受業務性質影響，煤氣是工程人員的集中地，要吸引或留住這批資源，她表示公司先要自問，能為他們提供甚麼機會，管理人亦要抱有開放思想。該公司會為不同層面、學歷的人才提供培訓及進修機會，即使已工作超過10年的員工，亦有提供學習計劃讓他們再進一步。

她解釋，除了新入職的管理實習生，當員工在公司工作多年後，也可參與為期18至24個月的年輕領袖培訓課程，有機會到內地分公司工作，更會安排與其他公司的員工交流。

工作年資達10年的，更能參與碩士生級數的培訓計劃，重點是讓員工能管理更大的團隊及項目。范潔儀指，會為不同層級甚至再高層管理人員提供合適的培訓課程，以上安排煤氣已沿用了數十年，重點是要讓員工不斷學習。

「人才流失是無可避免，一家公司亦不可能沒有員工離職。」不過，她強調不是放手讓人才離開，反而是更希望他們開闊眼界後重新加入。而事實上，這情況在煤氣亦時有發生，而煤氣亦有留住人才方法，若員工想轉職開眼界，會給予機會讓他們到煤氣其他分公司甚至內地分公司工作的機會。

記者：彭振濠

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