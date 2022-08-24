【調整郵費】下月26日起郵費加價　本地信件郵費加至2.2元

香港郵政下月26日起調整主要郵費，約八成本地郵件郵費增加不超過3角，約八成空郵郵件和九成平郵郵件的郵費增加不超過5角。30克或以下本地信件郵費由2元增至2.2元。

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至於20克或以下空郵郵件，寄往內地和台灣的郵費由3.4元增至3.7元，寄往其他地區的郵費則由3.7元至5元調整至4元至5.5元不等。20克或以下平郵郵件方面，寄往內地、澳門和台灣的郵費由2.6元增至2.8元，寄往其他地區的郵費則由3.2元至4.8元調整至3.5元至5.3元不等。

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香港郵政表示，營運成本尤其是航運費和終端費上升，有需要定期調整郵費，這次調整的幅度大致反映自2018年1月收費調整至今年9月的累計通脹。

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