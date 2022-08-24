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美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」

環球社會熱點 15:06 2022/08/24

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美國將於11月舉行中期選舉，結果勢必影響現屆拜登政府未來施政，共和民主兩黨嚴陣以待。共和黨近日舉行紐約及佛羅里達州的黨內初選，前總統特朗普支持的絕大多數候選人勝出。他周二（23日）在社交平台Truth Social形容自己及盟友「大獲全勝」（ALL WINS）。

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美國佛羅里達州及紐約州周二展開中期選舉初選，獲特朗普（Donald Trump）支持的議員蓋茲（Matt Gaetz）即使身陷販賣未成年人口醜聞，仍成功獲逾6成支持、於初選撃敗聯邦快遞（FedEx）前主管Mark Lombardo。

綜合外媒分析，最少12名獲特朗普支持的佛州參選人勝出初選、包括Vern Buchanan、Greg Steube、Scott Franklin、Byron Donalds等，個別得票率甚至接近9成。

至於特朗普支持的紐約州3名參選人，包括Nicole Malliotakis、Elise Stefanik及Claudia Tenney，其中第24選區的參選人Claudia Tenney，目前以52%得票領先對手40%得票，有望取得黨內提名。

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另外，特朗普支持的其他候選人早前亦報捷。俄克拉何馬州（Oklahoma）候選人Markwayne Mullin，亦於初選中擊敗銀行高層T.W. Shannon，獲得黨內提名角逐該州眾議員。

特朗普周二在自家社交平台Truth Social發文，稱當日是精彩的「大獲全勝」（ALL WINS）之夜，指勝出初選的都是偉大候選人。特朗普自詡，支持的候選人有98.4%都取得勝利。

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責任編輯：郭麗明

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