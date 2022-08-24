【新冠疫情】新加坡下周一撤室內口罩令 無打針旅客入境免隔離

隨著新冠肺炎疫情重症及死亡人數下降，新加坡等地陸續放寬防疫措施。新加坡宣布，下周起取消室內口罩令，但民眾在公共交通上仍需佩戴口罩。新加坡同時亦宣布，下周起無接種新冠疫苗旅客入境時，無需再接受為期7日的隔離。

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新加坡衛生部周三（24日）宣布，從下周一（29日）起取消室內佩戴口罩要求，但民眾在公共交通工具及醫療機構等高風險場所仍需佩戴口罩。新加坡副總理黃循財表示，僱主可根據工作場所安全情況，自行決定是否要求佩戴口罩，但政府將取消強制要求。

新加坡當局亦宣布，未完成疫苗接種旅客下周一起，入境新加坡時無需再接受7日隔離。但新加坡指，未接種疫苗旅客仍需在入境前2日接受檢測，結果亦需呈陰性。

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目前完成疫苗接種旅客入境新加坡，無需接受檢測或隔離。而未接種疫苗的長期逗留旅客，及13歲或以上的短期訪客，需申請許可證方能入境，新加坡衛生部表示，該要求亦將從下周一取消。黃循財表示，放寬防疫及入境要求是重要的里程碑，但指目前仍未清楚病毒將如何變種，及下一個變種將何時出現，強調新加坡仍需為所有變化作準備。

截至周一（22日），新加坡約93%人口已完成疫苗接種，79%人口已接種加強劑。新加坡當局正鼓勵60歲或以上人士，接種第二劑mRNA疫苗加強劑，應對下一波Omicron疫情。

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責任編輯：李俊儀