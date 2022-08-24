▲ 【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股 10大持倉集中度達2年高

高盛發表報告指，對冲基金上季加大對美國大型科技股和非必需消費品股的押注，減少了能源和材料板塊的倉位，並增加了持股組合的集中度。

截至6月底的三個月，頭10大持倉的平均權重躍升至70%，集中度達到2020年首季以來最高。同時，亞馬遜（美：AMZN）取代了微軟（美：MSFT），成為季內最受迎的長倉股份，基金亦增加了Nvidia（美：NVDA）、Apple（美：AAPL）和Tesla（美：TSLA）的持倉。

該行指，受市況不確定場和近期回報不佳影響，對冲基金紛紛降槓桿，並轉回增長，以及增加投資組合集中度。該行又指，近期組合表現有所好轉，符合典型的修正反彈情境，如果市場保持韌性，槓桿仍有上升空間。

據高盛數據顯示，持股周轉率跌至23%的紀錄低點，這也是一個顯示信心的跡象。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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編輯：袁諾曦