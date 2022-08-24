英國工會聯盟建議 最低工資升至近140元

英國通脹高企，多個行業罷工爭取足夠加薪應對上升的生活成本壓力。英國工會聯盟（TUC）近日提出，政府應盡快提升最低工資至時薪15英鎊，特別是現時當地能源費用即將劇增及物價上升。

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TUC周二（23日）表示，現時英國民眾面臨有紀錄以來最大的生活成本壓力衝擊，建議政府應該在2030年前把最低工資調整至時薪最少15英鎊（約139港元）。TUC更指過去多年人工升幅緩慢，政府應提前增加最低時薪。

秘書長奧格雷迪（Frances O’Grady）指出，數面萬低收入英國工人生活陷入困境，即將更要面對大幅上升的能源開支及急增的物價。奧格雷迪稱工人長時間被告知薪金難以上漲，但更多證據反映企業獲利豐厚及持續增聘人手，可以負擔加薪要求。

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TUC建議政府與最低工資委員會合作，盡快敲定加幅。TUC認為，最低時薪應該由原定在2024年達入息中位數3分2水平，增加至75%。現時英國入息中位數時薪為14.85英鎊（約137.7港元），23歲以上最低時薪為9.5英鎊（約88港元），23歲以下法定時薪更低。

然而，商界領袖憂慮成本上升及生活成本危機引發的潛在長時間經濟衰退風險。英國工業聯合會（CBI）代表珀西瓦爾（Matthew Percival）指商界支持高人工經濟，但可持續的方式只能是高產量模式。

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責任編輯：吳漢培