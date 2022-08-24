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【英國王室】梅根自爆同哈里拍拖初期心情 「因有抱負變得可怕」

環球社會熱點 14:31 2022/08/24

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英國哈里王子及太太梅根已移居美國，梅根早前承諾會推出博客節目。梅根近日終於推出首集博客，期間更自爆和哈里拍拖初期的心情。梅根指，在兩人拍拖初期她因有抱負被批評。梅根表示，未來希望透過分享個人經歷，協助其他女性打開心扉。

哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面 【下一頁】

梅根周二（23日）在串流音樂平台Spotify上，推出以其兒子Archie命名的博客節目《Archetypes》。梅根首集名為「抱負的誤解」（The Misconception of Ambition），邀請嘉賓是國際網壇傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）。梅根在節目中，自爆和哈里（Prince Harry）拍拖初期的經歷。

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梅根表示，在和哈里拍拖前，從未意識到「有抱負」（Ambition）一詞可帶有負面意思。直至和哈里拍拖，她才驚覺女人有抱負是「可怕的事情」（terrible thing）。梅根形容，自從意識到「有抱負」的負面意思存在後，很難再次忽視，亦無法忽視負面意思正在影響數以百萬計的女性，令她們變得渺小。

梅根在節目中表示，希望探討外界對女性的刻板印象，包括「diva」（自大的女性）、「crazy」（瘋子）等，了解來源及長久流傳的原因。梅根透露，她對部分刻板印象稍有了解。

梅根自稱獨女 遭異母家姐指控講大話  【下一頁】

梅根希望透過分享自己及其他女性經歷，令更多女性敞開心扉揭示內心的能力。梅根和「細威」亦在博客中，談及成為父母後男女兩性被雙重標準對待的經歷，並形容是非常真實。

梅根在社交平台Twitter發布宣傳影片時亦指，節目將展示她真實的一面，並很高興能夠做自己，節目內容不會被過濾。

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責任編輯：李俊儀

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