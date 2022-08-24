【分拆滙豐】平保業績會上拒答會否減持滙豐　CIO鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

平保 （02318） 舉行中期業績會，平保上半年營運利潤按年升4.3%至853.40億元（人民幣，下同），純利按年增加3.9%至602.73億元，惟壽險及健康險新業務價值按年倒退28.5%至195.73億元。

平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波指，在目前具挑戰性的環境下，取得現有穩健增長非常不容易。展望下半年，他指宏觀形勢不確定性仍大令客戶需求減弱，以及疫情零星爆發導致線下展業受影響，公司內部須壓縮成本費用，以確保全年業績表現。

作為滙豐 （00005） 大股東，平保支持滙豐分拆亞洲業務，但有關提議一直被滙豐拒絕。被問到會否考慮減持滙豐，管理層拒絕直接回應。中國平安首席投資執行官鄧斌稱，作為股東之一，對於任何滙豐改善業績、提升效益的措施及建議，平保都會保持開放及支持的態度。

「作為一個長期合作的兩家單位，我們是希望它愈做愈好，所以未來的情況怎麼走要看滙豐，同時我們自己也是支持它所有向好向上的努力。」鄧斌說。

滿意壽險改革成效

另外，平安集團聯席首席執行官陳心穎指，集團滿意壽險改革成效，認為符預期，代理人均產能及人均收入按年分別升27%及30%。年底前會按計劃為剩下35%還未改革的營業部進行改革，料需時12至18個月。她又提到，新業務價值雖未轉正，惟第二季跌幅正縮減。

鄧斌對集團上半年投資表現滿意，指平保上半年大力配置長久期固定收益產品，特別是利率債，且整體權益類投資表現優於A股市場幾個百分點。展望未來，集團除配置長久期的國債及地方政府債等作打底外，亦會重倉高價值的分紅型投資，料集團未來投資收益將正常化。

被問到平保的不動產投資風險，他稱完全可控，平保不動產投資配置的不良率遠優於行業平均。平保2200億元的不動產投資中逾半為實物不動產，提供長期收租現金流以滿足平保負債需求，餘下部份是不動產方面的股債投資，債券投資上有內部評級，且標準較外部評級還嚴格。

他又透露，平保還在尋找優質不動產，會增加在工業園區、數據中心等的投資，但由於市場上流動資金太多，故想尋找優質不動產愈來愈難。

平保去年中期業績宣佈最多100億元的A股回購，今年再無提及加大回購，姚波指已完成了50億元回購，又認為平保目前股價仍被低估。

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記者：余倩敏