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【分拆滙豐】平保業績會上拒回應會否減持滙豐　CFO鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

股市 13:28 2022/08/24

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【分拆滙豐】平保業績會上拒回應會否減持滙豐　CFO鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

平保 （02318） 周二中期業績後，周三舉行業績會。平保期內營運利潤853.40億元（人民幣，下同），按年增長4.3%。撇除一次性重大項目及投資短期波動後的純利602.73億元，按年增加3.9%。每股基本盈利4.88元。不過，壽險及健康險新業務價值195.73億元，按年倒退28.5%。

平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波指，在目前具挑戰性的環境下，取得現有穩健增長非常不容易。展望下半年，他指宏觀形勢不確定性仍大令客戶需求減弱，以及疫情零星爆發導致線下展業受影響，公司內部須壓縮成本費用，以確保全年業績表現。

作為滙豐 （00005） 大股東，平保支持滙豐分拆亞洲業務，但有關提議一直被滙豐拒絕。被問到滙豐會否考慮減持滙豐，管理層拒絕直接回應。中國平安首席投資執行官鄧斌稱，作為股東之一，對於任何滙豐改善業績、提升效益的措施及建議，平保都會保持開放及支持的態度。

「作為一個長期合作的兩家單位，我們是希望它愈做愈好，所以未來的情況怎麼走要看滙豐，同時我們自己也是支持它所有向好向上的努力。」鄧斌說。

滿意壽險改革成效

另外，平安集團聯席首席執行官陳心穎指，集團滿意壽險改革成效，認為符預期，代理人均產能及人均收入按年分別升27%及30%。年底前會按計劃為剩下35%還未改革的營業部進行循序漸進改革，料需時12至18個月。她又提到，新業務價值雖未轉正，惟第二季跌幅正縮減。

鄧斌對集團上半年投資表現滿意，指平保上半年大力配置長久期固定收益產品，特別是利率債，且整體權益率投資表現優於A股市場幾個百分點。雖然集團年化總投資收益率期內按年跌0.4個百分點至3.1%，但過往的綜合投資收益率高於5％。展望未來，集團除配置長久期的國債及地方政府債等作打底外，亦會重倉高價值的分紅型投資，料集團未來投資收益將正常化。

相關文章：

【分拆滙豐】平保陳心穎：支持任何改善滙豐表現的提議　否認平保是維權投資者

【業績│內險股】平保彈3%　上半年多賺約4%、營運利潤853億元人幣　派中期息0.92元人民幣

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記者：余倩敏

港股 中國平安（02318） 新業務價值 滙豐控股（00005）

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【業績｜物管股】合景悠活半年盈利微跌至3.1億元人幣　不派息　未來將專注於內生增長
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