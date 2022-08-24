【分拆滙豐】平保業績會上拒回應會否減持滙豐　投資執行官鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

▲ 平保業績會上拒回應會否減持滙豐。

平保 （02318） 周二中期業績後，周三舉行業績會。平保期內收入6676.36億元（人民幣，下同），按年少2.9%。營運利潤853.40億元，按年增長4.3%。撇除一次性重大項目及投資短期波動後的純利602.73億元，按年增加3.9%。每股基本盈利4.88元。不過，壽險及健康險新業務價值195.73億元，按年倒退28.5%。

平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波指，在目前具挑戰性的環境下，取得現有穩健增長非常不容易。展望下半年，他指宏觀形勢不確定性仍大令客戶需求減弱，以及疫情零星爆發導致線下展業受影響，公司內部須壓縮成本費用，以確保全年業績表現。

滿意壽險改革成效

平安集團聯席首席執行官陳心穎指，集團滿意壽險改革成效，認為符預期，代理人均產能及人均收入按年分別升27％及30％。年底前會按計劃為剩下35％還未改革的營業部進行循序漸進改革，料需時12至18個月。她又提到，新業務價值雖未轉正，惟第二季跌幅正縮減。

作為滙豐 （00005） 大股東，平保支持滙豐分拆亞洲業務，但有關提議一直被滙豐拒絕。被問到滙豐會否考慮減持滙豐，管理層拒絕直接回應。中國平安首席投資執行官鄧斌稱，作為股東之一，對於任何滙豐改善業績、提升效益的措施及建議，平保都會保持開放及支持的態度。「作為一個長期合作的兩家單位，我們是希望它愈做愈好，所以未來的情況怎麼走要看滙豐，同時我們自己也是支持它所有向好向上的努力。」他說。

相關文章：

【分拆滙豐】平保陳心穎：支持任何改善滙豐表現的提議 否認平保是維權投資者

【業績│內險股】平保彈3% 上半年多賺約4%、營運利潤853億元人幣 派中期息0.92元人民幣

記者：余倩敏