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【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃午後急插14%　半年盈利倒退36%、削派息逾四成至4港仙　公司：下半年乾集裝箱需求將進一步縮減

股市 13:23 2022/08/24

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【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃午後急插14%　半年盈利倒退36%、削派息逾四成至4港仙　公司：下半年乾集裝箱需求將進一步縮減

勝獅貨櫃 （00716） 公布，上半年收入按年升3.6%至4.72億美元，溢利倒退35.9%至3800.2萬美元。董事決議派發每股普通股4港仙，按年跌42.9%。

勝獅貨櫃午後大跌14%，報0.74元，創去年12月底低。

公司指，製造業務表現相對穩定，錄得營業額4.6億美元，按年升3.9%，佔總營業額的97.3%。除稅前及非控股股東權益前分部溢利為 66,016,000美元，按年跌25.6%。

回顧期內，乾集裝箱及ISO特種集裝箱 的總銷售量約為142,000個廿呎標準集裝箱，按年少5.3%。廿呎乾集裝箱的平均售價維持在3,330美元左右，按年升3.9%，而耐腐蝕性鋼材（集團集裝箱的主要原材料）的價格較去年同期上升12.8%，直接影響製造業務及集團的盈利能力。

公司指，下半年，隨著消費者信心下跌及集裝箱庫存增加，預計對乾集裝箱的需求將進一步縮減。

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編輯：姚卓然

港股 勝獅貨櫃（00716）

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