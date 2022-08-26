【iMoney GIFTaway】送Häagen Dazs™ Twinkle Fruity賞‧明月雪糕月餅禮券乙張（一盒4件）（價值 $358）

今年中秋來得特別早，9月12日已經係中秋節。中秋係一家團圓嘅好日子，除咗聚首一堂享用豐富菜餚，當然唔少得品嚐最應節嘅月餅啦！Häagen Dazs™ Twinkle Fruity賞‧明月雪糕月餅以清新果漾雪糕配香濃朱古力脆皮，甜香滿溢。每盒包含共4款口味，包括芒果、士多啤梨、哈密瓜及藍莓各乙件。

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截止日期﹕2022年8月29日（下午2時正）

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^Häagen-Dazs™ 雪糕月餅需於Häagen-Dazs™ 指定的領取地點換領，領取日期為2022年9月1-10日。

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