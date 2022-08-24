平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 股市 14:17 2022/08/24 分享： 分享： 平保 （02318） 中期純利602.73億元，按年增加3.9%。中期息0.92元人民幣，較去年多派4.5%。唐牛指現價達6厘吸引，但較難彌補已經下跌的股價。現時平保受累內房股價跌，有機會反彈後又穿底，今年業績有增長有可能只是基數效應，若內房問題未解決，最壞時刻可能未過。足本分析→【按此】 *內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 今日 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 今日 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 今日 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 你可能感興趣 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 今日 13:58 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 今日 13:22 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 今日 14:17 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 最新專欄文章 更多 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 今日 比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 今日 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 今日 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 中國平安（02318） 港股 技術分析 個股分析