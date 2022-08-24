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平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇

股市 14:17 2022/08/24

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平保 （02318） 中期純利602.73億元，按年增加3.9%。中期息0.92元人民幣，較去年多派4.5%。唐牛指現價達6厘吸引，但較難彌補已經下跌的股價。現時平保受累內房股價跌，有機會反彈後又穿底，今年業績有增長有可能只是基數效應，若內房問題未解決，最壞時刻可能未過。足本分析→【按此

*內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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