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佩洛西丈夫酒駕被判監5日及緩刑3年 車禍現場相片曝光

環球社會熱點 13:23 2022/08/24

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美國眾議院議長佩洛西丈夫保羅今年5月在加州酒後駕駛被捕，他周二（23日）承認酒後駕駛導致他人受傷，並遭法院判監五日、緩刑3年。當局公開保羅醉駕當日事發影片，當中他明顯腳步浮浮，說話口齒不清。

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加州納帕郡（Napa County）高等法院周二開庭審訊佩洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi），於5月涉及酒後駕駛導致他人受傷的案件。保羅未有現身法院，僅透過代表律師承認控罪。

法官判保羅監禁5日、其中一日可做社會服務代替，另緩刑3年，同時必須完成為期3個月的駕駛改進課程，以及未來一年強制在車輛安裝點火自動鎖定裝置。

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此外，法官下令保羅要支付1,723美元（1.34萬美元）法庭罰款，保羅已向傷者賠償4,927美元（3.84萬港元），及維修汽車款項。

當局亦公開保羅酒駕事發行車紀錄儀片段，顯示他下車時明顯腳步浮浮，與警員對談時含糊不清，警員指保羅有強烈酒精氣味。保羅向警員透露自己在7點晚上開始喝酒，晚餐前喝了一杯香檳及一杯白酒。酒精測試顯示，保羅血液內的酒精含量為0.082%。

法院亦公開保羅酒駕意外後傷勢相片，可見他左手最少有兩處瘀傷。

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責任編輯：郭麗明

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