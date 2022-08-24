中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 股市 13:22 2022/08/24 分享： 分享： 中石油五連升，股價今日高開，中午收市升2.5%，報3.6元。獨立股評人唐牛指出現時市場已經預期會有高息，股價已經反映，現價買入太遲。現價追入可先買半注，第一階段可以先上望3.75-3.9元。足本分析→【按此】 *內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 你可能感興趣 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 12:38 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 12:33 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 最新專欄文章 更多 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 今日 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 香港9月會否加P？睇實一個重要指標 2022/08/23 香港9月會否加P？睇實一個重要指標 港股低成交入市攻略 聶振邦推介一隻港股（附策略） 2022/08/23 港股低成交入市攻略 聶振邦推介一隻港股（附策略） 石油石化股 投資推介 市場動向 市場交易 個股分析 宏觀分析 市況分析 買入 石油 中國石油股份（00857）