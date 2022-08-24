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中石油857強勢5連升　短線目標＋追入策略速覽

股市 13:22 2022/08/24

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中石油五連升，股價今日高開，中午收市升2.5%，報3.6元。獨立股評人唐牛指出現時市場已經預期會有高息，股價已經反映，現價買入太遲。現價追入可先買半注，第一階段可以先上望3.75-3.9元。足本分析→【按此

*內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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