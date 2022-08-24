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BA.5變種推動疫情 英國今夏新冠死亡人數增至兩倍

環球社會熱點 12:49 2022/08/24

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英國有統計數據顯示，今年的新冠患者死亡人數整體仍遠低於去年。不過由於Omicron變種肆虐，今年夏天與新冠肺炎相關的死亡人數增至去年同期的接近兩倍。

日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）數據指，去年1月至8月12日期間錄得約6.5萬名新冠患者死亡，死亡人數飆升主要因為Alpha變種推動疫情。今年同期有超過2.8萬名新冠患者死亡，遠低於去年。

自Omicron BA.4及BA.5變種今年6月8日成為英國主流病毒株以來，當地已錄得超過5,700宗死亡個案，較去年同期的2,936宗高約94%，代表今年夏天的新冠患者死亡數字為去年同期的接近兩倍。

威爾士、英格蘭東部和西南部今年夏季以來的死亡人數增幅最大，每個地區的死亡數均為去年同期的3倍以上。

英格蘭和威爾士今年夏天錄得的死亡人數當中，幾乎有一半都是85歲或以上的長者，遠多於去年同期的27%。

今年夏天的75歲至84歲組別死亡人數，也較去年同期增加77%。不過65歲以下的死亡人數今年夏天按年下跌58%。

但Omicron變種推動的新一波疫情目前正逐漸回落，英國在截至本月12日的一周内錄得674宗新冠患者死亡個案，明顯低於上周的802宗及前一周的924宗。

印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童 【下一頁】

東英吉利大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，今年夏天死亡人數急增，主要由於BA.5帶動相關的感染數字急增。

他預計接下來3個月的死亡人數會明顯較去年低很多，情況更可能持續整個冬天。

ONS對年齡標準化死亡率的最新按月分析顯示，新冠肺炎在英格蘭和威爾士上月的主要死因中排第六。而新冠肺炎去年同期為英格蘭第9大死因，在威爾士則排第22位。

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責任編輯：鄭錦玲

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