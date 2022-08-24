【業績︱乳業股】現代牧業：上游牧業已擴產　奶價較過去平穩

▲ 現代牧業：上游牧業已擴產 奶價較過去平穩

現代牧業 （01117） 執行總裁孫玉剛指，隨內地奶價有上漲的壓力，公司的上游牧業已按需求進行擴產，因此現時原奶的價格比過去平穩。若大型牧業企業定價過低，會導致中型和小型牧場無法經營，退出市場，進而刺激另一輪奶價波動。由於價格波動均不利上下游的牧業，因此上游牧業擴產是促進了行業的良性發展。

對於大包粉進口數量下降對集團的影響，孫玉剛表示，大包粉與原奶市場是分開的，大包粉主要是生產奶粉類的產品，而國內的原奶主要是生產純牛奶類的產品，因大包粉很難取代原奶生產純牛奶，所以對於國內原奶的價格影響比較少。

他又指，目前集團正佈局上游牧業產業鏈及數智創新，科技方面，數字化建設將會放到行業發展的優先位置，包括採用信息管理系統及質量管理系統等，今年6月亦收購愛養牛科技75%股權，以進一步把產業融入科技，節省成本。

現代牧業上半年純利按年升2.2%至5.1億元（人民幣，下同），不派息。收入按年升77.1%至56.3億元。期內，產奶量按年升56.9%至115.2萬噸，畜群規模升51.9%至38.3萬頭。

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實習記者：張巧怡