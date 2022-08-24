【業績｜物管股】碧桂園服務半年核心淨利潤升約30%　今年無大型物管合約收購計劃、不收購關聯資產（第二版）

▲ 【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃午後急插14% 半年盈利倒退36%、削派息逾四成至4港仙 公司：下半年乾集裝箱需求將進一步縮減

碧桂園服務 （06098） 公布，上半年收按年增約73.5%至約200.6億元（人民幣‧下同），利潤按年升約21.9%至25.8億元，核心淨利潤升約30.5%至28.9億元，不派中期息。碧服表示，未來不會以追求合約及規模的增長而進行收購，今年沒有大型物管合約的收購計劃，亦沒有計劃收購兄弟公司的關聯資產。

另外，管理層調低全年業績指引，料收入按年增長不低於40%，核心盈利增長約20%至30%，並提到在現時環境下，若只注重利潤，可能會錯失機會，故更要保證投後整合做好。

碧桂園服務去年大舉進行收併購，管理層表示，投後整合是公司戰略重點，此前收購項目的整合效果不錯，收購的幾10個公司基本沒有商譽減值，上半年實現年化的EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）也遠超邊際安全綫。

問及未來收併購的計劃，碧桂園服務首席財務官黃鵬指，不會以成長利潤作規模的追求，而是追求有現金回報的利潤、服務滿意及社會價值。「規模的收購有相當一段時間不是我們的重點」，今年沒有大型物管合約的收購計劃，但不表示不用收購手段，主要會用於補短板及強化優勢方面，收購條件及管理會更嚴格。

上半年物業管理服務收入增長1.1倍

上半年，集團物業管理服務收入約為109.8億元，按年增長約112.4%，佔總收入比例上升至約54.8%。除「三供一業」業務外，合同管理面積約為16.1億平方米，收費管理面積約為8.43億平方米。而社區增值服務收入約為21.1億元，按年增長約51.1%，佔總收入比例約為10.5%。

另外，上半年「三供一業」業務的物業服務合同管理面積約8530萬平方米，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積約8520萬平方米，位於一二線城市項目的收費管理面積佔比已經達到44.6%。「三供一業」業務物業管理業務收入約為15.1億元，供熱業務收入約為7.23億元。

不過，整體毛利率按年下降6.5個百分點至約26.9%，整體毛利率下降主要由於收併購帶來的無形資產－合同及客戶關係及品牌等的攤銷成本增加；期內本集團對管理職能人員進行整合優化，調整至一線業務；受疫情及宏觀經濟波動等影響，業務增速上也相應受到一定的制約，但集團為未來業務發展增加儲備了專業人員；期內集團業務結構發生了變化所致。

集團上半年的銀行存款和現金總額約89.9億元，而去年底117.6億元。集團的經營活動所得現金淨額按年升約3.7倍至增至約23.5億元，期內經營活動所得現金淨額是期內淨利潤的0.9倍（2021年同期：0.2倍）。

碧桂園服務全日跌4.6%，收報15港元，成交約4.7億港元。

（第二版加入管理層講話）

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編輯：姚卓然、袁諾曦