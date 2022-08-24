▲ 【業績｜物管股】碧桂園服務半年核心淨利潤升約30% 不派中期息

碧桂園服務 （06098） 公布，上半年收按年增約73.5%至約200.6億元（人民幣‧下同），利潤按年升約21.9%至25.8億元，核心淨利潤升約30.5%至28.9億元，不派中期息。

上半年，集團物業管理服務收入約為109.8億元，按年增長約112.4%，佔總收入比例上升至約54.8%。除「三供一業」業務外，合同管理面積約為16.1億平方米，收費管理面積約為8.43億平方米。而社區增值服務收入約為21.1億元，按年增長約51.1%，佔總收入比例約為10.5%。

另外，上半年「三供一業」業務的物業服務合同管理面積約8530萬平方米，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積約8520萬平方米，位於一二線城市項目的收費管理面積佔比已經達到44.6%。「三供一業」業務物業管理業務收入約為15.1億元，供熱業務收入約為7.23億元。

不過，整體毛利率按年下降6.5個百分點至約26.9%，整體毛利率下降主要由於收併購帶來的無形資產－合同及客戶關係及品牌等的攤銷成本增加；期內本集團對管理職能人員進行整合優化，調整至一線業務；受疫情及宏觀經濟波動等影響，業務增速上也相應受到一定的制約，但集團為未來業務發展增加儲備了專業人員；期內集團業務結構發生了變化所致。

集團上半年的銀行存款和現金總額約89.9億元，而去年底117.6億元。集團的經營活動所得現金淨額按年升約3.7倍至增至約23.5億元，期內經營活動所得現金淨額是期內淨利潤的0.9倍（2021年同期：0.2倍）。

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編輯：姚卓然