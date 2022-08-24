▲ 【業績│內房股】保利置業中期純利減少9.2%至15億元 回籠資金162億元人幣、回籠率98%

保利置業 （00119） 上半年純利減少9.2%至15.1億元，收入增長58.2%至222.58億元，不派息。保利置業上半年實現合約銷售金額165億元（人民幣，下同），回籠金額162億元，回籠率達到98%，較去年同期上升14個百分點。

集團上半年共獲取六個項目，分別位於寧波、濟南和上海，並首次進入常熟市場。截至今年中，長三角和大灣區的權益土儲佔比較去年底再提升2個百分點至42%。

保利置業平均資金成本4.34%

保利置業上半年完成發行50億元公司債券和10億元中期票據，其中年初發行的首期公司債券3+2年期品種票面利率低至2.99%，令平均資金成本較去年底下降0.18個百分點至4.34%。

展望下半年，集團將視工程進度及市場情況，計劃推出不少於10個全新樓盤，包括廣州荔湖街項目、佛山容桂項目、濟南五里牌坊二期、蘇州勝浦項目、深圳龍崗項目等。

更多【內房危機】消息

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：【業績｜內房股】中海外半年少賺19% 派息40港仙、股息率約6厘

相關文章：【國企內房】建發國際曾瀉三成 集團主席庄躍凱涉嫌嚴重違紀違法 正接受紀律審查和監察調查

相關文章：【內房危機】世茂集團境外債初步重組方案出台 不削減本金

編輯：陳韻妍