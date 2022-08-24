【業績｜地產股】嘉華國際半年核心盈利升1.2倍　中期息7仙　股息率達7厘

▲ 嘉華國際半年核心盈利升1.2倍 中期息7仙 股息率達7厘

嘉華國際 （00173） 截至6月底止，半年純利按年升39%至10.8億元，不計投資物業除稅後公平值變動，核心盈利升1.2倍至10.6億元，中期息維持7仙。嘉華指，儘管未來營商環境挑戰重重，但潛在買家對優質住宅物業的需求始終存在，集團對本地及中國內地房地產市場中長綫的穩健發展，繼續採取審慎及樂觀的態度。

嘉華國際中午收報2.96元，跌0.7%。以此計算，股息率約7.1厘。

上半年營業額為53.9億元，計及合營企業及聯營公司後，應佔營業額按年升79%至57.9億元。期內，已簽約的應佔銷售為124億元，截至6月底止，已簽約但未確認應佔銷售為155億元，料於下半年起入賬。

於香港，兩個合營項目元朗港鐵錦上路站柏瓏及將軍澳港鐵康城站凱柏峰合共錄得已簽約應佔銷售約47億元。嘉峯匯預售單位繼續交付並確認相關銷售收入約31億元，新增已簽約銷售額約3億元。投資物業方面，高級食肆購物廣場J SENSES錄得平均出租率 97%，嘉悅及嘉峯匯的商業部份均於期內全部租出。

嘉華表示，基於港幣與美元掛鈎，美國調高聯邦基金利率，已推高作為按揭利率參考基準的香港銀行同業拆息利率，市場氣氛因此受壓抑。然而，香港買家的剛性需求仍有助保持住宅物業市場的穩定，同時，失業率亦已轉向穩定及漸趨回落。

對於內地，集團指，注意到內地按揭利率正在下調，銀行也加快了審批及發放按 揭貸款給買家，相信有助支持房地產市場在下半年的穩定發展。

嘉華指，會繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，適當地補充土地儲備。

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編輯：袁諾曦