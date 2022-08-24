比亞迪1211四連跌要睇路？唐牛：跌穿呢個價位要止蝕 股市 13:58 2022/08/24 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 連跌四日後今日再向下，中午收市跌近5%。獨立股評人唐牛提醒投資者要小心比亞迪最近走勢較弱。股神巴菲特早前將其比亞迪持倉搬到花旗戶口，花旗亦已經連續6日沽出數十萬美元的股份，當中有可能是股神的比亞迪持倉，從而令股價慢慢向下。短炒投資者可留意關鍵位置261元，跌穿宜止蝕。足本分析→【按此】 *內地減息有多利好？重溫《開市追揸沽》拆解大市走勢* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 你可能感興趣 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 12:38 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 12:33 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 最新專欄文章 更多 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 今日 平保（02318）6厘息吸引嗎？績後部署＋前景分析速睇 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 今日 中石油857強勢5連升 短線目標＋追入策略速覽 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 今日 京東9618績後造好可追入？即睇短線策略點部署 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 今日 電力股短炒策略 潤電（00836） VS 中國電力（02380）炒邊隻？ 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 今日 龍源（00916）急彈漸見阻力 後市部署搶先睇 投資推介 比亞迪股份（01211） 花旗銀行 巴菲特 止蝕