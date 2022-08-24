【業績｜手機設備股】瑞聲管理層：外界或高估下半年手機出貨量反彈幅度、綜合考慮後或悉時回購　半年盈利跌62%、毛利率勁插9.2個百分點（第二版）

▲ 【業績｜手機設備股】瑞聲半年盈利跌62% 不派息

瑞聲 （02018） 公布，上半年盈利跌62%至3.5億元（人民幣‧下同），收入升9.3%至94.12億元，不派息。單計第二季，收入按年升4.6%至45.16億元，盈利跌62.8%至1.45億元。瑞聲中午跌1.6%，報13.62元，午後走高2%，收報14.14元。

瑞聲今年6月中旬被剔出恒生指數成分股「脫藍」，其後股價進一步回落，問及瑞聲會否推出大規模回購托價，投資者關係總監黃美娟表示，回購要考慮整體現金流，未來戰略佈局資金儲備，此外也會根據資本市場的一些表現，才去作出一個悉時回購行動。

瑞聲：手機出貨量疲軟 要調整生產兼提高效率

今年Andriod 手機出貨量大幅回落，黃美娟稱，公司已密切關注情況，全球智能手機市場上半年出貨量按年下跌9%，尤其是Andriod 手機，當中國半年出貨量更跌15%左右。

黃美娟預計，下半年Andriod 手機出貨量反彈能力或不如外界想像的那麼強，估會呈現逐漸恢復的趨勢，現時密切跟進客戶需求，以及相關訂單調整，冀悉時調整生產計劃，然後提高經營及管理效率，「降低我們整個生產成本，降低我們的庫存，提高我們的毛利水平」。

集團表示，由於集團經營規模擴張伴隨的產品結構變化以及光學行業競爭加劇帶來的單品價格下滑，上半年毛利率大跌9.2個百分點至18.9%，淨利率大跌7.0個百分點至3.7%。

聲學分部次季收入跌6.4%

第二季度，海外客戶市場份額穩健，收入按年明顯上升，但受疫情等外部因素影響， 安卓手機市場疲軟，聲學分部銷售額按年降低6.4%至19.1億元，毛利率為27.7%，維持相對穩定。上半年集團聲學業務實現收入為41.4億元，與去年持平，毛利率為27.1%，按年降低5.9個百分點，主要是由於第一季度海外客戶產品價格下降，以及疫情導致經營成本增加。

集團，在保持中高價位手機市場地位的同時，推出一系列更高性價比的產品，進一步提升中低價位手機市場份額，以及整體市場佔有率。車載聲學業務進展順利，集團已經獲得多個定點項目，包括整體解決方案、局部揚聲器和調音等不同類型的項目，覆蓋傳統車企，新勢力以及海外中高端汽車品牌等多類型客戶， 預計下半年將獲得更多定點項目。

光學模組出貨量次季升近1.2倍

光學分部銷售額第二季按年增長14.9%至9.29億元。上半年收入則為18.5億元，按年增長24.7%。光學業務收入增長主要得益於集團垂 直整合的核心策略以及研發製造能力獲得客戶充分認可。光學模組業務正在按計劃穩步推進，市場份額持續提升；2022年第二季度，光學模組的出貨量按年提升116.6%。同時VCM 產線已經開始運轉，為客戶小批量驗證出貨。

（第二版加入記者會）

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編輯：姚卓然、李哲毅

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