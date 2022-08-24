【業績｜手機設備股】瑞聲半年盈利跌62%不派息　毛利率大跌9.2個百分點

▲ 【業績｜手機設備股】瑞聲半年盈利跌62% 不派息

瑞聲 （02018） 公布，上半年盈利跌62%至3.5億元（人民幣‧下同），收入升9.3%至94.12億元，不派息。單計第二季，收入按年升4.6%至45.16億元，阱利跌62.8%至1.45億元。瑞聲半日跌1.6%，報13.62元。

集團表示，由於集團經營規模擴張伴隨的產品結構變化以及光學行業競爭加劇帶來的單品價格下滑，上半年毛利率大跌9.2個百分點至18.9%，淨利率大跌7.0個百分點至3.7%。

聲學分部次季收入跌6.4%

第二季度，海外客戶市場份額穩健，收入按年明顯上升，但受疫情等外部因素影響， 安卓手機市場疲軟，聲學分部銷售額按年降低6.4%至19.1億元，毛利率為27.7%，維持相對穩定。上半年集團聲學業務實現收入為41.4億元，與去年持平，毛利率為27.1%，按年降低5.9個百分點，主要是由於第一季度海外客戶產品價格下降，以及疫情導致經營成本增加。

集團，在保持中高價位手機市場地位的同時，推出一系列更高性價比的產品，進一步提升中低價位手機市場份額，以及整體市場佔有率。車載聲學業務進展順利，集團已經獲得多個定點項目，包括整體解決方案、局部揚聲器和調音等不同類型的項目，覆蓋傳統車企，新勢力以及海外中高端汽車品牌等多類型客戶， 預計下半年將獲得更多定點項目。

光學模組出貨量次季升近1.2倍

光學分部銷售額第二季按年增長14.9%至9.29億元。上半年收入則為18.5億元，按年增長24.7%。光學業務收入增長主要得益於集團垂 直整合的核心策略以及研發製造能力獲得客戶充分認可。光學模組業務正在按計劃穩步推進，市場份額持續提升；2022年第二季度，光學模組的出貨量按年提升116.6%。同時VCM 產線已經開始運轉，為客戶小批量驗證出貨。

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編輯：姚卓然

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