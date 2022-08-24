▲ 【業績│銀行股】大新銀行半年少賺1%中期息0.1元 淨息差持平於1.74厘、下半年有改善空間

大新銀行 （02356） 上半年純利減少1%至10.99億元，因重慶銀行投資的減值撥備減少44.6%至1.39億元，有助抵銷部分因信貸質素轉差之影響；派中期息0.1元。大新預期，下半年貸款需求仍然低迷，目前難以預測信貸質素會於短期內強勁復甦，但由於上半年採取行動增加了對若干企業客戶的減值支出，不預期下半年減值支出會按上半年的同樣幅度增加。

大新指，隨美國加息，且香港利率在第二季度開始加速上升，相信淨息差或於下半年有若干改善空間，集團的非貸款賺息資產亦有機會於下半年有所增長，零售銀行業務的信貸狀況可望維持相對穩定。

淨利息收入增長2.9%至20.2億元

淨利息收入增長2.9%至20.2億元，主要原因為期內賺息資產總額有所增加。儘管貸款增長疲弱，期內投資資產仍有所增加。淨息差為1.74%，與2021年上半年持平。服務費及佣金收入下跌約25%，主要因第五波疫情影響導致投資情緒薄弱及銀行交易量下降。其他非利息收入（包括買賣收入）相對穩定，總營運收入下跌約4%。

營運支出輕微下跌約4%，主要因為物業相關費用於去年總部搬遷後有所減少及集團持續致力控制成本及優化營運流程。員工成本於期內輕微上升而總員工人數與2021年年底比較則維持相對穩定。

信貸減值支出增加161% 部分與內房風險有關

由於核心市場經濟環境顯著疲弱，信貸狀況及信貸質素均於上半年轉差，信貸減值支出增加161%至3.05億元，主要為企業銀行業務以及澳門附屬銀行的信貸情況轉差，而部分較高信貸成本與內地房地產相關業務的風險有關。零售銀行業務的信貸質素大致良好，期內減值支出下降。

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編輯：陳韻妍