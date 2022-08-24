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【業績│醫藥股】石藥午後跌半成創2個月低　半年基本溢利升15%　中期息增25%至10仙

股市 14:23 2022/08/24

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石藥半年基本溢利升15%　中期息增25%至10仙

石藥集團 （01093） 截至6月底，半年純利按年跌3.1%至29.7億元（人民幣，下同），不計按公平值計入損益的金融資產之公平值變動及以股份為基礎的酬金開支，基本溢利按年升14.9%至30.7億元。石藥擬派中期息10港仙，按年升25%。

石藥午後跌5%，報7.59元，創2個月低。

期內，收入按年升12.9%至156.1億元，其中成藥收入升9.4%至122.9億元，原料產品收入升22.7%至23.5億元，功能食品及其他收入升43.5%至9.6億元。

毛利率下降3.5個百分點至72.6%，主因收入結構的變化及維生素C產品的銷售價格下降所致。

石藥半日跌2.5%，中午收報7.79港元。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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【醫藥股】石藥午後跌1%　首季盈利跌近5%至14億人幣、收入則升17%

【業績│醫藥股】中生製藥半年少賺77%至19億人幣　派息增5成至6港仙　創新藥收入佔比年底將達24%

編輯：袁諾曦

港股 石藥集團（01093）

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