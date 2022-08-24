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【解讀│小鵬】小鵬9868績後股價創上市新低　券商指銷量指引保守、管理層憂疫情防控減出行

股市 12:52 2022/08/24

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【解讀│小鵬】小鵬9868績後股價創上市新低　券商指銷量指引保守、管理層憂疫情防控減出行

小鵬汽車 （09868） 績後股價創上市新低，低見71.15元，最多跌逾14%。多家券商下調小鵬目標價，同時小鵬被指旗下P7、P5等車型在上海市申領新能源汽車專用牌照（綠牌）未能通過審核。對於未能通過綠牌申請，小鵬汽車客服回應稱，未能通過審核已有一段時間，事件是因上海服務中心搬遷，相關信息未及時上傳系統，導致部分客戶的額度單審批失敗有關，現已全面恢復。

花旗：下調小鵬2022至2024年銷量預測

花旗認為，小鵬第二季毛利率雖高於預期，但第三季汽車銷量指引相當保守，與受疫情、消費降級及供應鏈挑戰等多項不確定性有關，但中長期維持樂觀看法，維持「買入」，惟降目標價至107.17元。花旗將小鵬2022至2024年銷量預測分別下調14萬輛、25萬輛及36萬輛，綜合毛利率分別為11.5%、17.1%及21.6%。

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瑞信稱，小鵬第二季業績大致符合預期，但考慮到小鵬銷量指引和毛利率前景低過預期，因此調低其2022至2024年每股盈利預測23.7%至67.2%，目標價下調至36美元。

小鵬汽車次季虧損擴大【下一頁】

野村指，小鵬第三季指引保守，主要與管理層預期需求疲弱有關，因疫情憂慮及防疫措施限制令出行減少，同時潛在顧客為等待新型號於第四季推出押後消費。

野村預期，電動車市場競爭將愈趨激烈

野村預期，電動車市場競爭將愈趨激烈，即使小鵬過去兩年能維持市場佔有率，但以其低毛利率、並繼續在研發方面投入大量資金，故該行相對偏好理想汽車 （02015）

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編輯：陳韻妍

港股 美股 個股分析 大行報告 防疫措施 電動車 汽車 目標價 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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【業績｜手機設備股】瑞聲半年盈利跌62%不派息　毛利率大跌9.2個百分點

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