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【業績｜內房股】中海外半年少賺19%　派息40港仙、股息率約6厘

股市 12:09 2022/08/24

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【業績｜內房股】中海外半年少賺19%　派息40港仙

中海外 （00688） 公布，上半年收入按年跌3.8%至1,037.9億元（人民幣‧下同），溢利按年跌19.4%至167.4 億元。中期股息派每股港幣40仙，按年跌11%。中海外半日跌1.5%，報19.2元。以現價計，股息率約6厘。

集團指，扣除稅後投資物業公允價值變動收益後，股東應佔溢利為149.6億元，連同扣除匯兌淨損益後的股東應佔溢利為人民幣173.5億元。

中海外繼續尋求併購機會

期內，集團合約物業銷售額為1,385億元，按年下降33.2%，對應銷售樓面面積為626萬平方米。集團系列公司（但不含中海宏洋）在中國內地 29 個城市項目竣工的 總面積達 753 萬平方米。而集團在中國內地13個城市新增21幅土地，新增總樓面面積為358萬平方米（實際權益面積346萬平方米），總地價480.1 億元（權益地價456.7 億元）。下半年，集團將繼續尋求併購機會。

集團表示，受惠商業項目加速入市，租金收入逆勢增長。上半年，集團新增北京金安環宇薈、廣州亞運城廣場、成都中海友里天府國際公寓等七個運營商業項目， 新增商業運營建築面積38萬平方米。商業物業實現收入按年增長6.2%至26.5億元。下半年，集團系列公司還有十個項目投入運 營，預計將新增商業運營建築面積71萬平方米。

另外，集團上半年總借貸為2,698.2億元，持有銀行結餘及現金1,253.2億元。淨借貸比率維持於41.0%的行業低水平。

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