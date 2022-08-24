【券商點睇】管理層估下半年出貨量或改善 小米目標價被下調

自從小米（01810）公布業績後，股價不斷尋底，皆因來自智機手機的收入下跌28.5%，出貨量降26.2%，市佔率跌1.5個百分點，至13.8%。但中泰國際認為，隨着內地疫情緩解，穩經濟增長政策逐步落地及公司高端產品發布，預期第三季手機出貨量及平均售價均可改善，管理層預期下半年手機出貨量可略好於上半年，但仍存在不確定因素。

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此外，互聯網服務收入亦受到宏觀經濟、手機出貨量下降、疫情令內地廣告主預算下降等因素影響，期內的毛利率按年下降1.1個百分點至73%。該行指，鑑於宏觀因素可能會影響廣告主預算及用戶互聯網消費，以及手機銷售疲軟有機會影響短期用戶增長，預期互聯網服務短期增長仍存壓力。

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考慮到當前宏觀及市場不確定性，包括智能手機需求疲軟、全球通貨膨脹及地緣形勢可能影響IoT海外銷售、手機銷售表現或對互聯網業務增長造成影響，下調2022和2023年經調整淨利潤至99.9億元人民幣和133億元人民幣，相應下調目標價至12.8元，維持「增持」評級。

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撰文：林衛