  • 34°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】派發特別股息市場收貨 康師傅股價再逆市升

股樓投資 12:59 2022/08/24

分享：

分享：

康師傅（00322）上半年業績遜於券商預期，但勝在派發特別股息，市場似乎很受落，股價連日上漲，周三（22日）逆市上揚，中午收報13.8元，漲3%。公司上半年淨利潤按年下跌38.4%，主要歸因於「315」酸菜事件，公司當時召回產品，相關損失為幾億元（人民幣，下同）。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

招商證券指，方便面雖然得益於疫情反彈，但「315」酸菜事件對銷售產生了負面影響。管理層預計，在2023年酸菜產品的銷售將僅達到該事件發生前的水平，相關虧損將部分延續到第三季。盡管如此，康師傅在第三季已將部分大眾市場產品的價格提高了約5%。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據報告，康師傅管理層指引2022年淨利潤在25億至30億元之間，取決於下半年原材料價格下跌幅度。鑑於毛利率預計將在下半年回升，可能在年底再次派發特別股息，維持「增持」評級及目標價16.4港元，對應預測市盈率22.5倍。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
增持 港股 目標價 康師傅（00322）

下一篇文章

【券商點睇】管理層估下半年出貨量或改善 小米目標價被下調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【加密貨幣】中本聰或已死 手持過百萬粒比特幣料永久凍結
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一年多前決心買樓　現為移民啃辣招稅沽貨　勁蝕77萬走人
一年多前決心買樓　現為移民啃辣招稅沽貨　勁蝕77萬走人
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款