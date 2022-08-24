【券商點睇】派發特別股息市場收貨 康師傅股價再逆市升

康師傅（00322）上半年業績遜於券商預期，但勝在派發特別股息，市場似乎很受落，股價連日上漲，周三（22日）逆市上揚，中午收報13.8元，漲3%。公司上半年淨利潤按年下跌38.4%，主要歸因於「315」酸菜事件，公司當時召回產品，相關損失為幾億元（人民幣，下同）。

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招商證券指，方便面雖然得益於疫情反彈，但「315」酸菜事件對銷售產生了負面影響。管理層預計，在2023年酸菜產品的銷售將僅達到該事件發生前的水平，相關虧損將部分延續到第三季。盡管如此，康師傅在第三季已將部分大眾市場產品的價格提高了約5%。

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據報告，康師傅管理層指引2022年淨利潤在25億至30億元之間，取決於下半年原材料價格下跌幅度。鑑於毛利率預計將在下半年回升，可能在年底再次派發特別股息，維持「增持」評級及目標價16.4港元，對應預測市盈率22.5倍。

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撰文：林衛