【券商點睇】下半年火電業績有望改善 潤電獲唱好股價照跌

華潤電力（00836）上半年收入按年升17.8%，好於市場預期；純利倒退22.5%。雖然獲券商唱好下半年火電有望迎來業績修復，惟股價跟隨大市回落，周三（24日）中午收市報16.34元，下跌2.2%。

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國泰君安報告指，當前煤價已經較高位有所回落，公司燃煤成本有望大幅下降。此外，由於西南地區持續干旱，水電發電受到嚴重影響，下半年火電利用小時數有望隨之升至較高水平。總體來看，燃煤成本降低疊加用電需求增加，下半年火電盈利有望改善。

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另一方面，公司下半年風光建設資本支出額度充足，在公司「十四五」期間新增4,000萬千瓦可再生能源裝機目標的指引下，該行預計下半年公司風光裝機將加速，將為可再生能源業務未來業績持續增長提供進一步的支撐，未來盈利規模有望進一步擴大，推薦買入。

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撰文：林衛