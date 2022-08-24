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【券商點睇】下半年火電業績有望改善 潤電獲唱好股價照跌

股樓投資 12:02 2022/08/24

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華潤電力（00836）上半年收入按年升17.8%，好於市場預期；純利倒退22.5%。雖然獲券商唱好下半年火電有望迎來業績修復，惟股價跟隨大市回落，周三（24日）中午收市報16.34元，下跌2.2%。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

國泰君安報告指，當前煤價已經較高位有所回落，公司燃煤成本有望大幅下降。此外，由於西南地區持續干旱，水電發電受到嚴重影響，下半年火電利用小時數有望隨之升至較高水平。總體來看，燃煤成本降低疊加用電需求增加，下半年火電盈利有望改善。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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另一方面，公司下半年風光建設資本支出額度充足，在公司「十四五」期間新增4,000萬千瓦可再生能源裝機目標的指引下，該行預計下半年公司風光裝機將加速，將為可再生能源業務未來業績持續增長提供進一步的支撐，未來盈利規模有望進一步擴大，推薦買入。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

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撰文：林衛

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買入 港股 華潤電力（00836）

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