  • 33°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲　Archegos爆煲後曾為愛徒Bill Hwang護航

Hot Talk 11:44 2022/08/24

分享：

分享：

【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲　Archegos創辦人Bill Hwang為其門生

億萬富翁、老虎基金創辦人羅拔遜（Julian H.Robertson）去世，終年90歲。羅拔遜長期發言人Fraser Seitel表示，他於周二早上在曼哈頓家中死於心臟併發症。

羅拔遜出生於北卡羅來納州，在1980年以880萬美元在紐約創立了老虎基金。到了1998年年中，資產已上升至約220億美元，平均年回報率為 32%，令他在業內與同行大鱷索羅斯和Michael Steinhardt齊名。據彭博億萬富翁指數，羅拔遜的淨資產估計為40億美元（約313.8億港元）。

Archegos爆煲後曾為Bill Hwang護航

過去40多年，羅拔遜的公司孕育了數十名「虎仔」，他們都曾在老虎基金學習交易，後來自立門戶。這些「虎仔」日後成了新一代的投資明星，包括Chase Coleman、John Griffin、Lee Ainslie、Andreas Halvorsen、Stephen Mandel和Philippe Laffont等。

去年爆煲的對冲基金Archegos Capital、韓裔基金經理Bill Hwang亦是羅伯遜的門徒，並為「虎仔」之一。當時Bill Hwang主理Tiger Asia，被視為老虎基金系「Tiger Cub（幼虎）」成員，但Tiger Asia於2008、09在香港捲內幕交易案，遭美國、香港監管機構出手懲罰，繼而關閉Tiger Asia，所有限制於去年4月才完全解除。

去年Archegos Capital爆煲後，羅伯遜亦發聲呵護愛徒，表示Archegos 事件可以發生在任何人身上，遺憾剛好發生在Bill Hwang 身上，但他依然願意投資在Bill Hwang身上，形容自己是他超級擁躉「I’m a Great Fan」。他又指會繼續投資於對方，並期望他可以東山再起。

更多美股新聞

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

相關文章：

【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」

【Archegos爆煲】Bill Hwang遭斬倉前曾試圖誤導銀行批出貸款　當時否認償付能力出現問題

【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利　沽空富途損失近40億美元

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
美國 基金

上一篇文章

港股半日跌市恒指曾挫逾300點穿19200點　美團（03690）、阿里（09988）、比亞迪（01211）跑輸跌近5%

下一篇文章

【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作　料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【港股市況】快手績後挫近7%　恒地跌逾4%破底　恒指半日跌260點（不斷更新）
【港股市況】快手績後挫近7%　恒地跌逾4%破底　恒指半日跌260點（不斷更新）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款