【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲　Archegos爆煲後曾為愛徒Bill Hwang護航

▲ 【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲 Archegos創辦人Bill Hwang為其門生

億萬富翁、老虎基金創辦人羅拔遜（Julian H.Robertson）去世，終年90歲。羅拔遜長期發言人Fraser Seitel表示，他於周二早上在曼哈頓家中死於心臟併發症。

羅拔遜出生於北卡羅來納州，在1980年以880萬美元在紐約創立了老虎基金。到了1998年年中，資產已上升至約220億美元，平均年回報率為 32%，令他在業內與同行大鱷索羅斯和Michael Steinhardt齊名。據彭博億萬富翁指數，羅拔遜的淨資產估計為40億美元（約313.8億港元）。

Archegos爆煲後曾為Bill Hwang護航

過去40多年，羅拔遜的公司孕育了數十名「虎仔」，他們都曾在老虎基金學習交易，後來自立門戶。這些「虎仔」日後成了新一代的投資明星，包括Chase Coleman、John Griffin、Lee Ainslie、Andreas Halvorsen、Stephen Mandel和Philippe Laffont等。

去年爆煲的對冲基金Archegos Capital、韓裔基金經理Bill Hwang亦是羅伯遜的門徒，並為「虎仔」之一。當時Bill Hwang主理Tiger Asia，被視為老虎基金系「Tiger Cub（幼虎）」成員，但Tiger Asia於2008、09在香港捲內幕交易案，遭美國、香港監管機構出手懲罰，繼而關閉Tiger Asia，所有限制於去年4月才完全解除。

去年Archegos Capital爆煲後，羅伯遜亦發聲呵護愛徒，表示Archegos 事件可以發生在任何人身上，遺憾剛好發生在Bill Hwang 身上，但他依然願意投資在Bill Hwang身上，形容自己是他超級擁躉「I’m a Great Fan」。他又指會繼續投資於對方，並期望他可以東山再起。

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編輯：姚卓然