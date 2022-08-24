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【遊戲熱話】PlayStation發表DualSense Edge無線控制器　走向客製化　

科技 17:09 2022/08/24

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Sony也在Gamescom活動中發表PS5 DualSense Edge無線控制器，主打高效能與高自訂性，用家可以更換搖桿按鈕及背部按鈕，與Xbox Elite十分相似。

繼Xbox早前推出Xbox Elite無線手掣後，Sony也在Gamescom活動中發表PS5 DualSense Edge無線控制器，主打高效能與高自訂性，用家可以更換搖桿按鈕及背部按鈕，與Xbox Elite十分相似。

【機迷熱話】SONY官方確認！ PSVR 2將於2023年初推出

可隨時更換零件

DualSense Edge無線控制器是DualSense無線控制器的進階版，提供多款硬件及軟件的自訂選項，例如可微調搖桿的靈敏度，來滿足不同玩家的需求；而玩家可以儲存多個設定檔，並可透過功能按鈕快速切換不同設定組合。

新的無線控制器以客製化為賣點，會提供3種可更換的搖桿帽（包括標準 / 高圓頂 / 低圓頂），以及兩套可更換的背部按鈕（半圓頂 / 槓桿）。至於左右搖桿組件採用模組化設計，可以單獨購買來替換，以延長控制器的壽命。

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不過，目前官方未有公布DualSense Edge無線控制器的上市時間及價格。

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責任編輯：廖淑瑩

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