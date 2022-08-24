【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用

▲ 多達40%企業部署了數千個AI模型，但這龐大種數量就使管理變得更複雜，以及更難追蹤AI的價值和投資回報。（法新社）

企業實施自動化和人工智能（AI）的工作流程時，都會遇上不同挑戰。顧問公司Gartner報告指出，如何將AI模型由測試階段轉向正式投產，是企業面對最大的挑戰，僅54%的AI模型能由測試階段，轉向正式使用。

【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰 Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理

Gartner向美國、德國及英國共699間正在部署AI的企業進行調查，了解他們所遇到的困難。研究發現，高達72%企業表示已擁有他們所需要的AI專才；但如何將開發的AI模型由測試轉向正式投產，卻遇上了困局，並導致業務無法與商業價值接軌。

Gartner分析師Frances Karamouzis強調，企業要推動更多AI模型由試點轉向投產，最重要是建立一個嚴謹的方法來調整價值，需要設定嚴格的AI管理體制，確保合適的人才到位，才能使AI在可靠和安全的關鍵領域得到適當的實施。

過量部署AI 更難追蹤投資回報

報告指出，多達40%企業部署了數千個AI模型，但這龐大種數量就使管理變得更複雜，以及更難追蹤AI的價值和投資回報。

【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務 減輕隊員長期航海心理壓力

Frances Karamouzis又提到，在AI安全問題上，雖然有一半企業表示擔心競爭對手甚至合作夥伴會成為風險。但從過往的調查報告發現，實際的風險其實是來自於內部員工，多達60%的AI相關私隱或安全問題，都是由內部員工造成。因此呼籲企業除要做好黑客攻擊的檢測和預防措施外，也要關注如何將人類造成的風險降到最低。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢