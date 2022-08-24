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【消費權益】英國消費者向Sony提集體訴訟　稱其提高遊戲售價

科技 14:16 2022/08/24

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最近Sony旗下的PlayStation就遭到英國消費者提出集體訴訟，稱Sony以PlayStation遊戲主機在市場的地位影響遊戲銷售定價，導致消費者需要承擔額外支出。

不少玩家會在遊戲商旗下的線上商店購買遊戲，但最近Sony旗下的PlayStation就遭到英國消費者提出集體訴訟，稱Sony以PlayStation遊戲主機在市場的地位影響遊戲銷售定價，導致消費者需要承擔額外支出。

【機迷熱話】SONY官方確認！ PSVR 2將於2023年初推出

據英國《天空新聞台》 （Sky News）引述訴訟內容稱，消費者在過去6年間購買遊戲的費用高達50億英鎊（約462億港元），意味每名消費者約額外承擔67至562英鎊（約620至5,203港元）不等的額外支出。訴訟內容又指，Sony透過PlayStation遊戲主機在市場上的主導地位影響遊戲定價，令消費者在生活成本高企情況下，必須花費更多的金錢才能購買遊戲。

【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備 優化觸覺反饋體驗

據悉，該訴訟由Alex Neill等人提出，認為Sony長期以遊戲市場競爭優勢，要求遊戲開發商、發行商支付額外30%分成，導致消費者須以更高價格購買遊戲，令消費者權益受損。

【串流平台】YouTube進軍串流平台市場 「頻道商店」最快秋季面世

責任編輯：廖淑瑩

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