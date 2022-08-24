NASA公開木星新相 掀開神秘面紗

木星為太陽系中最大的行星，美國航太總署（NASA）近日公布其新相片。NASA的最新圖片中，更仔細地顯示木星風暴、極光等情景。有美國天文學家表示，是次相片展示木星此前從未看過的一面，當中的一切令人難以置信。

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NASA於7月時已利用詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope） 拍下圖片，周一（22日）公開時形容為「來自巨型行星的重大新聞」（giant news from a giant planet）。NASA形容，若將地球比作一顆葡萄，木星就如一個籃球。

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是次相片捕捉到木星巨大風暴、極光及木星環的細節。加利福尼亞大學柏克萊分校（UC Berkeley）名譽教授、行星天文學家Imke de Pater發表聲明表示，情景前所未見，一切令人感到難以置信。她直言，從未想到會如此美好。

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NASA是次發布的兩張木星相片是由數張韋伯圖片合成，由望遠鏡近紅外相機拍攝，該相機有紅外濾光片，可以展示木星細節。NASA表示，由於人類肉眼看不到紅外光，因此對相片人工上色，令木星特徵更突出。

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責任編輯：李俊儀