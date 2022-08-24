  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NASA公開木星新相 掀開神秘面紗

環球社會熱點 11:29 2022/08/24

分享：

分享：

木星為太陽系中最大的行星，美國航太總署（NASA）近日公布其新相片。NASA的最新圖片中，更仔細地顯示木星風暴、極光等情景。有美國天文學家表示，是次相片展示木星此前從未看過的一面，當中的一切令人難以置信。

NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞 【下一頁】

NASA於7月時已利用詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope） 拍下圖片，周一（22日）公開時形容為「來自巨型行星的重大新聞」（giant news from a giant planet）。NASA形容，若將地球比作一顆葡萄，木星就如一個籃球。

    點擊圖片放大
    +2

是次相片捕捉到木星巨大風暴、極光及木星環的細節。加利福尼亞大學柏克萊分校（UC Berkeley）名譽教授、行星天文學家Imke de Pater發表聲明表示，情景前所未見，一切令人感到難以置信。她直言，從未想到會如此美好。

地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？ 【下一頁】

NASA是次發布的兩張木星相片是由數張韋伯圖片合成，由望遠鏡近紅外相機拍攝，該相機有紅外濾光片，可以展示木星細節。NASA表示，由於人類肉眼看不到紅外光，因此對相片人工上色，令木星特徵更突出。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
今日
NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
2022/08/04
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
2022/08/02
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
超級血月全食帶來新商機？ 澳航趁機推賞血月機票
2021/05/25
超級血月全食帶來新商機？ 澳航趁機推賞血月機票
Space X試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」
2021/03/31
Space X試飛落地又爆炸 馬斯克：「起碼今次有準」

你可能感興趣

NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
今日 11:29
NASA公開木星新相 掀開神秘面紗
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
14:05 2022/08/04
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
17:09 2022/08/02
地球自轉創有紀錄以來最快 一日時間少幾多？
天文學 網絡熱話 美國太空總署 木星 美國 極光

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美德增軍援 烏獨立日或遭俄攻擊（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款