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【綠色債券】Global X：綠債去年平均獲3倍超購、較傳統債券高　加息速度對債價影響較加息幅度更大

股市 11:12 2022/08/24

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【綠色債券】Global X：綠債去年平均獲3倍超購、較傳統債券高　加息速度對債價影響較加息幅度更大

未來資產上周五推出Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券指數ETF （03059） ，為全球首隻專注於亞洲地區的綠色債券ETF。Global X ETF固定收益基金主管霍浩華表示，綠色債券近年受投資者追捧，以去年發行的綠色美元債為例，平均獲得3倍超購，超購率較傳統債券為高，而且70%售予綠色投資者。

3059追蹤彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券指數，霍浩華稱，指數的綠債發行人大多為政府或大型企業，而且全為投資級別的綠色債券，違約率低於1%，適合現時波動市況中，為投資者提供穩定收益。

美國處於加息周期，霍浩華指，亞洲綠債的年期普遍少於4年，債券年期愈短，對利率的敏感度較低，所以購買短年期債券的回報穩定性較高。

「債價與加息速度關聯度高，所以加息速度比加息幅度更重要，9月聯儲局最多加0.5厘或0.75厘，所以聰明錢已部署入市機會，美國十年期債息已回落至約3厘。」

Global X ETFs業務發展董事林嘉儀指，全球有一半碳排放量來自亞洲，而亞太地區累計發行綠債總額3717億美元，為綠債發行量第二大地區，去年發行量增長129%，為全球發行量增長最大地區。

Global X在本港有3隻ESG基金，資產管理規模約佔本港總ESG基金約70%。

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