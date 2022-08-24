  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作　料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌

股市 11:26 2022/08/24

分享：

分享：

【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作　料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇指中概股回流或帶來更多資金流入香港市場，新加坡亦覬覦中概股回流這塊「肥肉」。新加坡交易所行政總裁羅文才接受外電訪問時預計，繼蔚來汽車 （09866） （美：NIO）（SGX：NIO）今年5月在新加坡第二上市後，其他公司亦可能會仿效，未來幾個月料有更多已在美國發行預託證券（ADR）的中國公司到新加坡掛牌。

最少11間中概股於星美同時上市

羅文才表示，倘若市況正面，這些中國企業或會到新加坡上市集資，否則這些企業只會在新加坡進行技術性的第二上市。新交所上月與紐交所簽訂協議，加強雙重上市等方面的合作。羅文才稱，該協議允許已上市的公司考慮在另一海外交易所上市，而新交所與紐交所雙方簽下的合作備忘錄，有利這方面的市場推廣。

歐冠昇：短期表現仍受累市況、中概股回流有利資金流入【下一頁】

中美的審計角力擾釀多時仍未落幕，為規避除牌風險，多隻中概股已來港進行第二上市或雙重上市。現時已有最少11間在中國註冊的公司，於美國及新加坡兩地同時上市。

新交所執行副總裁保得勝早前亦表示，新交所期望吸引在科技及消費科技等範疇營運的公司到當地上市，並曾就此與中國及東南亞有關行業的公司商討。

相關文章：

【電動車】蔚來擬在新加坡進行第二上市　料5月20日掛牌　將完全可與美國ADS互換

【SPAC】新加坡交易所擬放寬SPAC上市規定　上市市值可低於17億元

【中美金融戰】PCAOB主席︰不接受中概股審計查察設限、除牌後都有權追查　嗶哩嗶哩曾跌一成

記者：余倩敏

港股 美股 ADR 中國概念股 第二上市 除牌 新加坡 美國 集資 中國

上一篇文章

【對冲基金】老虎基金創辦人羅拔遜去世、享年90歲　Archegos爆煲後曾為愛徒Bill Hwang護航

下一篇文章

【綠色債券】Global X：綠債去年平均獲3倍超購、較傳統債券高　加息速度對債價影響較加息幅度更大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【美股收市】歐美經濟數據差 道指挫154點 能源股逆市升
【港股市況】快手績後挫7%　恒地跌逾4%破底　恒指倒跌近300點（不斷更新）
【港股市況】快手績後挫7%　恒地跌逾4%破底　恒指倒跌近300點（不斷更新）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【電動車】前蘋果工程師張曉浪承認竊取自動駕駛商業機密　小鵬：不了解案件具體情況、與蘋果之間沒有爭議（第二版）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【打風消息】馬鞍速靠近　天文台中午12時至2時改發3號風球　考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號（不斷更新）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
【京東業績】京東高開逾2%　CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整　次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款