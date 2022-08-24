▲ 【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作 料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇指中概股回流或帶來更多資金流入香港市場，新加坡亦覬覦中概股回流這塊「肥肉」。新加坡交易所行政總裁羅文才接受外電訪問時預計，繼蔚來汽車 （09866） （美：NIO）（SGX：NIO）今年5月在新加坡第二上市後，其他公司亦可能會仿效，未來幾個月料有更多已在美國發行預託證券（ADR）的中國公司到新加坡掛牌。

最少11間中概股於星美同時上市

羅文才表示，倘若市況正面，這些中國企業或會到新加坡上市集資，否則這些企業只會在新加坡進行技術性的第二上市。新交所上月與紐交所簽訂協議，加強雙重上市等方面的合作。羅文才稱，該協議允許已上市的公司考慮在另一海外交易所上市，而新交所與紐交所雙方簽下的合作備忘錄，有利這方面的市場推廣。

中美的審計角力擾釀多時仍未落幕，為規避除牌風險，多隻中概股已來港進行第二上市或雙重上市。現時已有最少11間在中國註冊的公司，於美國及新加坡兩地同時上市。

新交所執行副總裁保得勝早前亦表示，新交所期望吸引在科技及消費科技等範疇營運的公司到當地上市，並曾就此與中國及東南亞有關行業的公司商討。

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記者：余倩敏