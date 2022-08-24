  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲面臨500年一遇旱災 阻礙船運農作物產量大減

環球社會熱點 10:53 2022/08/24

分享：

分享：

歐盟周二（23日）發表報告指，歐洲正經歷500年以來最嚴重的旱災，歐洲大陸有近三分之二地區乾旱。歐洲幾乎所有河流都出現乾涸，導致水力發電及船運受影響，農作物產量也大減。

【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減 【下一頁】

歐盟委員會轄下機構European Drought Observatory（EDO）周二發表8月份報告，指歐洲大陸有47%地區處於警告（warning）狀態，代表土壤已經乾涸。另外有17%地區也處於戒備（alert）狀態，代表當地植物生長面臨壓力。

報告形容初步數據表明，歐洲目前的旱災料為過去最少500年來最嚴重的一次，

EDO指歐洲幾乎所有河流都出現一定程度的乾涸，警告乾旱將影響農作物產量及引發山火，歐洲南部部分地區的旱災更可能會持續數月。

報告提到旱災自今年初以來影響歐洲多個地區，災情於本月初進一步擴大，預計西歐地中海地區或會經歷比正常情況更溫暖和更乾燥的天氣，情況更會持續到十一月。

夏季農作物大受影響，今年的粟米產量較前五年的平均水平低16%，而大豆及向日葵產量也分別下跌15%及12%。

黎巴嫩買家以延遲交付為由 拒收首批烏克蘭糧食 【下一頁】

水力發電受旱災衝擊，而且部分地區供水不足以維持冷卻系統運作，對電力生產商影響更大。低水位也阻礙歐洲内陸航運，例如萊因河沿岸受影響，船運負載量因低水位而相應減少也影響煤炭及石油運輸。

研究專員加布里埃爾（Mariya Gabriel）指，熱浪持續及水資源短缺對整個歐盟的水位造成空前壓力。EDO留意到野火季節明顯高於平均水平，對農作物生産有重要影響，強調氣候暖化情況明年都變得更明顯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
2022/08/23
【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
泰晤士河水位17年新低 倫敦下周三起限民眾洗車淋草
2022/08/18
泰晤士河水位17年新低 倫敦下周三起限民眾洗車淋草
【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度
2022/08/11
【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度
聯合國世界氣象組織：上月是史上最熱7月之一
2022/08/10
聯合國世界氣象組織：上月是史上最熱7月之一
【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加
2022/08/09
【歐洲熱浪】致挪威水力發電減 英電費或進一步增加

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
18:36 2022/08/23
【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減
泰晤士河水位17年新低 倫敦下周三起限民眾洗車淋草
16:05 2022/08/18
泰晤士河水位17年新低 倫敦下周三起限民眾洗車淋草
【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度
18:14 2022/08/11
【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度
天氣 氣候暖化 旱災 歐洲 歐盟 山火 電力 航運

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄國 獨立日遇襲將強烈還擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間11:00）
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
【英國王室】威廉最靚表妹做模特 大曬倫敦香閨
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
日本擬放寬入境 完成接種疫苗旅客免陰性檢測證明
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
「普京大腦」女兒被炸死案 俄控烏女特工行兇
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
【英國王室】凱特帶仔女貼地坐經濟艙 同機乘客超驚喜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款