歐洲面臨500年一遇旱災 阻礙船運農作物產量大減

歐盟周二（23日）發表報告指，歐洲正經歷500年以來最嚴重的旱災，歐洲大陸有近三分之二地區乾旱。歐洲幾乎所有河流都出現乾涸，導致水力發電及船運受影響，農作物產量也大減。

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歐盟委員會轄下機構European Drought Observatory（EDO）周二發表8月份報告，指歐洲大陸有47%地區處於警告（warning）狀態，代表土壤已經乾涸。另外有17%地區也處於戒備（alert）狀態，代表當地植物生長面臨壓力。

報告形容初步數據表明，歐洲目前的旱災料為過去最少500年來最嚴重的一次，

EDO指歐洲幾乎所有河流都出現一定程度的乾涸，警告乾旱將影響農作物產量及引發山火，歐洲南部部分地區的旱災更可能會持續數月。

報告提到旱災自今年初以來影響歐洲多個地區，災情於本月初進一步擴大，預計西歐地中海地區或會經歷比正常情況更溫暖和更乾燥的天氣，情況更會持續到十一月。

夏季農作物大受影響，今年的粟米產量較前五年的平均水平低16%，而大豆及向日葵產量也分別下跌15%及12%。

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水力發電受旱災衝擊，而且部分地區供水不足以維持冷卻系統運作，對電力生產商影響更大。低水位也阻礙歐洲内陸航運，例如萊因河沿岸受影響，船運負載量因低水位而相應減少也影響煤炭及石油運輸。

研究專員加布里埃爾（Mariya Gabriel）指，熱浪持續及水資源短缺對整個歐盟的水位造成空前壓力。EDO留意到野火季節明顯高於平均水平，對農作物生産有重要影響，強調氣候暖化情況明年都變得更明顯。

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責任編輯：鄭錦玲