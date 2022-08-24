【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄國 獨立日遇襲將強烈還擊

烏克蘭於周三（24日）迎來獨立日，同時亦是與俄羅斯戰爭維持逾半年，早前有指俄軍可能在當日發動攻勢。總統澤連斯基警告俄方，獨立日如被俄軍襲擊，烏克蘭將強烈反擊。澤連斯基亦誓言，要奪回克里米亞半島。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（23日）表示，烏方情報與國際盟友分別指出，俄國大有可能在周三發動攻擊，但強調俄方威脅自2月24日以來持續每日出現。澤連斯基表明，不會為安撫俄羅斯而提出暫時停止戰事。

同時，澤連斯基指烏克蘭必須提防俄國在獨立日展開的「噁心」挑釁行動，強調如當日被俄軍襲擊，烏方將強烈反擊，而且力度將不斷加強。西方官員警告，首都基輔可能成為攻擊目標。

澤連斯基在同日的網絡會議向60多國代表明言，如果全球在俄烏戰爭上展示疲態，全球將面臨巨大威脅。澤連斯基亦誓言，克里米亞半島（Crimea）將聯同其他現時被俄羅斯佔領的土地，一同回歸烏克蘭控制。

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與會的英國看守首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國永遠不會承認俄國分裂的烏克蘭領土，包括克里米亞。約翰遜呼籲盟友繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，在軍事﹑人道﹑經濟及外交層面提供援助，直至俄烏戰爭終結。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）亦有發言，認為克里米亞應回到烏方手中。

此前各方情報指出，俄軍有可能在烏克蘭從前蘇聯獨立的紀念日發動軍事行動。烏方因而已取消基輔的大型慶祝活動，由傳統巡遊改為在街頭展示俘獲的俄軍裝備。國防部提醒民眾，提防獨立日可能會有俄軍導彈襲擊。

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責任編輯：吳漢培