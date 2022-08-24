▲ 【分拆滙豐】平保陳心穎：支持任何改善滙豐表現的提議 否認平保是維權投資者

平保 （02318） 聯席首席執行官陳心穎接受本地英文傳媒訪問時表示，平保 （02318） 支持任何由投資者提出，能夠改善滙豐 （00005） HSBC表現並產生長期股東價值的提議。

持有滙豐9.2%股權的平保，一直被指是推動滙豐分拆亞洲業務的幕後推手，即使平保經已否認。至於滙豐一方，則已在早前的中期業績及非正式股東大會上，表明拒絕任何分拆或業務重組方案。

滙豐是平保保險資金投資組合中的眾多投資之一

陳心穎指，滙豐是平保保險資金投資組合中的眾多投資之一，而平保認真對待每一項個別投資，以爭取良好股東回報。她透露，平保的保險資金投資組合規模現值4.2萬億元人民幣，長期平均投資回報為5.7%。

對於被形容為維權投資者，陳心穎表示「如果我對於平保每一項投資都要維權，我將會十分忙碌。」她續指，平保不是維權投資者，因維權投資者會發出公開信，列出對公司的要求，但平保甚至不會對任何人披露其私下對話的內容。

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記者：余倩敏