【Android 13】Nothing Phone（1）更新大落後　最快明年才可用Android 13

▲ Nothing表示，Phone（1）最快要到2023年上半年才會運行Android 13，這意味該手機離更新還需要至少4個月時間。（Nothing）

Android 13已於上周發布，現時大部分Google Pixel手機已可運行該操作系統，而三星（Samsung）及OnePlus等品牌手機，也都進入Android 13的測試階段。不過，初創Nothing首部智能手機Phone（1）的更新進度就頗落後，最快要明年才可運行Android 13。

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Nothing表示，Phone（1）最快要到2023年上半年才會運行Android 13，這意味該手機離更新還需要至少4個月時間。

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事實上，相比起其他Android手機，Nothing Phone（1）的更新承諾也是稍為遜色。Nothing Phone（1）承諾提供3年主要Android更新和4年的雙月安全更新。相比之下，新款的Google Pixel手機則提供3年的主要Android更新和5年的每月安全更新，而三星也會為其Galaxy手機提供4年的主要Android更新。

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責任編輯：陳卓賢