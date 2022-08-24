▲ 【業績｜物管股】合景悠活半年盈利微跌至3.1億元人幣 不派息

合景悠活 （03913） 公布，上半年收入約20.6億元（人民幣‧下同），按年增長 68.0%。盈利跌0.4%至約3.14億元，不派息。

期內，集團住宅物業管理服務及非住宅物業管理及商業營運服務收入收入分別為10.3億元，前者佔收入比重50.1，按年升22.4%，後者按年大增1.7倍，佔收入比重49.9%。毛利率大跌14.2個百分點至30.1%。集團指，毛利率的降低 主要由於收購若干子公司帶來毛利率較低的公建項目數目之增加。

集團總在管建築面積約達2.14億平方米及總訂約建築面積達2.858億平方米，按年分別增長29.7%和28.9%。其中，第三方項目的管理面積達189.0百萬平方米，在管面積中佔比達88.2%。另外，現金及現金等價物達15.2億元，並處於淨現金狀況。

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編輯：姚卓然