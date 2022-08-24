【ET開市直擊】京東績後有冇力再升 吉利急插夠鐘散水？（附time code）

京東 （09618） 業績上日收市後出爐，次季收入增5.4%，經調整純利65億人民幣，均遠勝預期，京東美股績後收高於港股1.4%，今早有冇力承接升浪？吉利 （00175） 四川廠房或進一步停產，上日股價受壓，成為表現最差藍籌，短炒是否已經夠鐘散水？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。

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00：30 - 港股今日焦點速覽 9618

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：57 - 亞太股市早段市況速報

02：25 - 美國PMI速報

03：48 - 美股啟動調整 未做對沖現時太遲

05：50 - 相信熊市不穿底 可趁調整吼低買貨

06：48 - 美股分注買 預美股持續跌

07：03 - 美滙強 美股隨時可續插更深

07：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：31 - 港股連續15日成交低於1000億元

09：45 - 恒指兩萬點之下有「神奇力量」買上

10：00 - 港股炒波幅 宜輕倉試試逢低買入

11：28 - 大市「冇水」主要受累內房事件影響資金鏈

12：03 - 平保 （02318） 加派息幅度不算多

15：52 - 京東 （09618） 業績算造好 電商未受疫情影響

16：24 - 京東 （09618） 能否重上250元？

18：28 - 如限電不單是吉利 （00175） 受影響

20：20 - 港股開市前市況速報

21：28 - 電力股V彈為主 中國電力 （02380） 短炒策略

23：13 - 潤電 （00836） VS中國電力 （02380）

23：41 - ET個股推介：中海油 （00883）

28：19 - 港股開市初段市況速報

28：58 - 觀眾問股：招行 （03968） 有冇力上返黎？加碼可以嗎？長揸前景如何？

30：39 - 觀眾問股：中石油 （00857） 明天公布業績，績前可買入博派高息？

32：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） 冇貨想收息幾錢買入？

33：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.87元有少量貨，內房問題困擾下要減持？

33：58 - 觀眾問股：新股樂華娛樂 （02306） 抽唔抽得過？

37：05 - 觀眾問股：吉利 （00175） 16.4元買入可重上18元？

39：18 - 觀眾問股：平保 （02318） 增派息46元有貨可溝貨？

40：18 - 觀眾問股：已持有中移動 （00941） 現價再買中國電信 （00728） 點睇？

41：22 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 36.5元有貨要止蝕定等反彈？

42：26 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 28元有貨點算？

43：42 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 連跌4日可撈底？

45：25 - 觀眾問股：京東 （09618） 今日可唔可以追？ 224元有貨點算好？

47：01 - 港交所 （00388） 是好的造淡選擇 可開熊證

52：08 - 觀眾問股：銀債用幾多成資金抽好？同高息股佔比點分佈好？

53：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49元有貨幾錢可再加注？

54：51 - 安踏體育 （02020） 昨出業績可追？

56：15 - 觀眾問股：推介中海油 （00883） 是否睇好油價有得再升？

57：08 - 港股開市初段市況速報

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責任編輯：何美澄