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【ET開市直擊】京東績後有冇力再升 吉利急插夠鐘散水？（附time code）

股市 11:11 2022/08/24

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京東 （09618） 業績上日收市後出爐，次季收入增5.4%，經調整純利65億人民幣，均遠勝預期，京東美股績後收高於港股1.4%，今早有冇力承接升浪？吉利 （00175） 四川廠房或進一步停產，上日股價受壓，成為表現最差藍籌，短炒是否已經夠鐘散水？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。

Time code
00：30 - 港股今日焦點速覽　9618
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：57 - 亞太股市早段市況速報
02：25 - 美國PMI速報
03：48 - 美股啟動調整    未做對沖現時太遲
05：50 - 相信熊市不穿底    可趁調整吼低買貨
06：48 - 美股分注買    預美股持續跌
07：03 - 美滙強    美股隨時可續插更深
07：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：31 - 港股連續15日成交低於1000億元
09：45 - 恒指兩萬點之下有「神奇力量」買上
10：00 - 港股炒波幅     宜輕倉試試逢低買入
11：28 - 大市「冇水」主要受累內房事件影響資金鏈
12：03 - 平保 （02318） 加派息幅度不算多
15：52 - 京東 （09618） 業績算造好     電商未受疫情影響
16：24 - 京東 （09618） 能否重上250元？
18：28 - 如限電不單是吉利 （00175） 受影響
20：20 - 港股開市前市況速報
21：28 - 電力股V彈為主     中國電力 （02380） 短炒策略
23：13 - 潤電 （00836） VS中國電力 （02380）
23：41 - ET個股推介：中海油 （00883）
28：19 - 港股開市初段市況速報
28：58 - 觀眾問股：招行 （03968） 有冇力上返黎？加碼可以嗎？長揸前景如何？
30：39 - 觀眾問股：中石油 （00857） 明天公布業績，績前可買入博派高息？
32：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） 冇貨想收息幾錢買入？    
33：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.87元有少量貨，內房問題困擾下要減持？
33：58 - 觀眾問股：新股樂華娛樂 （02306） 抽唔抽得過？
37：05 - 觀眾問股：吉利 （00175） 16.4元買入可重上18元？
39：18 - 觀眾問股：平保 （02318） 增派息46元有貨可溝貨？
40：18 - 觀眾問股：已持有中移動 （00941） 現價再買中國電信 （00728） 點睇？
41：22 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 36.5元有貨要止蝕定等反彈？
42：26 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 28元有貨點算？    
43：42 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 連跌4日可撈底？
45：25 - 觀眾問股：京東 （09618） 今日可唔可以追？ 224元有貨點算好？
47：01 - 港交所 （00388） 是好的造淡選擇　可開熊證
52：08 - 觀眾問股：銀債用幾多成資金抽好？同高息股佔比點分佈好？
53：30 - 觀眾問股：中移動 （00941） 49元有貨幾錢可再加注？
54：51 - 安踏體育 （02020） 昨出業績可追？
56：15 - 觀眾問股：推介中海油 （00883） 是否睇好油價有得再升？
57：08 - 港股開市初段市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：何美澄

 

欄名 : ET開市直擊

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