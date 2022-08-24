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【美股焦點】高盛：料鮑威爾在Jackson Hole年會上提放慢加息原因　9月加息50基點

股市 08:40 2022/08/24

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【美股焦點】高盛：料鮑威爾在Jackson Hole年會上透露放慢加息原因　料9月加息50基點

Jackson Hole全球央行年會將於8月25日至8月27日舉行，美國聯儲局主席鮑威爾將在美國東岸時間周五（26日）上午10時（即香港時間晚上10時）發表演說。高盛認為鮑威爾並不會提出大幅加息，反而會表示放慢加息的原因，預料9月加息50基點。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，美國已經進行了兩次幅度75基點的加息。除非經濟數據有重大意外，否則高盛預期9月加息50基點。「我不認為他會透露具體幅度，但他應該會提到存在過度緊縮風險，因此相對於超常規的加息，有理由放慢點速度。」

Hatzius表示，鮑威爾在Jackson Hole會議上將明確表示聯儲局的抗通膨工作尚未完成，美國通脹率太高了，聯儲局堅定致力於將通脹率拉回至2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

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【美國加息】聯儲局加息0.75厘、美息升至2018年底後的最高水平　鮑威爾：加息速度取決於數據

編輯：姚卓然

經濟衰退 貨幣政策 加息 經濟 美國 通脹 美國聯儲局

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