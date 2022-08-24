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【港股市況】天文台最快中午改發3號風球　恒指黑期升58點、道指期貨跌10點（不斷更新）

股市 08:25 2022/08/24

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港股市況不斷更新

美股反覆偏軟，天文台中午12時至2時改發3號風球，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約15點，恒指料開報19487點。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報312.21元，較港收市價低0.59元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.11元，較港收市價低0.29元或0.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：25】蘇新服務 （02152） 今日掛牌，昨富途暗盤收跌2.2%，報8.41元，一手500股，不計手續費及佣金，帳面虧損95元。

【新股IPO】蘇新服務2152暗盤微跌2%　一手帳面虧損最多95元

【08：24】農夫山泉 （09633） 、中海外 （00688） 、蒙牛 （02319） 、思摩爾 （06969） 、瑞聲 （02018） 等將於今日公布業績。

【08：17】恒指黑期升58點，報19515點。道指期貨跌10點，報32891點。

【08：08】【業績｜資源股】中鋁半年多賺29%　不派息

【08：02】【新股IPO】洪九果品6689今日起招股　一手入場費約5252元

【07：51】【盈喜盈警】寶龍地產料上半年核心盈利最多跌37%　一文看清企業表現（不斷更新）

【07：45】【新股IPO】中國中免1880錄輕微超額認購　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【成龍魔咒不再？】快手次季業績超預期　CEO大讚成龍直播反應極佳　周杰倫新歌直播觀眾逾1.1億

【07：45】【業績｜中概股】萬國數據上季收入增長24% 毛利率降

【07：45】【業績｜餐飲股】稻香中期息維持3仙　半年虧損1億

【07：45】港股ADR收報19487點，跌15點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報312.21元，較港收市價低0.59元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.11元，較港收市價低0.29元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】歐美經濟數據差，美PMI兩年最弱，市場轉為憂慮經濟前景，關注聯儲局主席鮑威爾會否於本周稍後的全球央行年會演說中放「鷹」，美股周二反覆偏軟。道指收市跌154點，報32909點；標指跌9點，報4128點；納指跌不足1點，報12381點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、中國移動、比亞迪電子（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 天文台

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