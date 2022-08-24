【恒指夜期+北水】北水走資5億沽美團　夜期續跌13點（不斷更新）

北水再走4.6億元，油價造好之下，中海油（00883）獲北水吸納，吸4.4億元，李寧（02331）續吸3.3億元，美團（03690）亦繼續捱沽，北水走資10.4億元。

夜期跌13點，報19226點。

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恒指跌235點 美團拖低大市

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中國平安 44.05 +2.6 +12.1 6 安踏體育 95.65 +4.0 +6.8 28 中海油 10.32 +1.6 +5.0 6 比亞迪 258.8 -5.2 -21.6 203 阿里巴巴 86.25 -2.4 -31.8 25 美團 164.1 -2.7 -36.9 -35

美股反覆偏軟，天文台中午改發3號風球，港股今早輕微反彈高開38點，開市後走勢反覆向下，大市倒跌300點。快手 （01024） 績後挫逾8%，恒地 （00012） 跌逾4%，龍光集團 （03380） 復牌大插五成。特步 （01368） 插逾14%，安踏 （02020） 、中海外 （00688） 、瑞聲 （02018） 逆市揚，恒指全日跌234點，收報19268點，成交991億。科指跌2.8%，報4026點。

分析文章︰

【解碼｜快手】快手次季績後獲利盤湧現 券商看好電商增長潛力、成本管控持續見效

【解碼｜特步】拆解特步績後突插 分析稱市場憂慮公司經營現金流及保守經營溢利率指引

【解讀│小鵬】小鵬9868績後股價創上市新低 券商指銷量指引保守、管理層憂疫情防控減出行

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：42】夜期跌13點，報19226點。

【16：39】【人事任命】據報農行行長張青松或履新人行副行長 將缺席下周一業績會

【16：30】【新股IPO】中國中免1880暗盤現跌近半成 一手帳面暫蝕760元

【16：10】快手 （01024） 挫逾8%，特步 （01368） 插逾14%，安踏 （02020） 、中海外 （00688） 、瑞聲 （02018） 逆市揚，恒指全日跌234點，收報19268點，成交991億。科指跌2.8%，報4026點。

【16：00】中海外 （00688） 、瑞聲 （02018） 績後逆市揚，恒指U盤前跌245點，報19258點。

【15：38】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌1%；小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 升0.7%。

【15：36】大市跌幅再擴大至逾250點，報19244點，跌258點或1.3%。

【15：26】碧桂園服務 （06098） 尾市跌半成，報14.92元見日內低。

【15：16】港交所 （00388） 尾市跌逾2%，低見320.2元。

【中概股爭奪戰】新交所與紐交所加強雙重上市等合作 料未來數月更多中概股ADR赴星掛牌

【15：03】港股尾市跌幅略收窄至200點內，報19312點，跌190點；科指跌2.7%，報4031點。

【14：50】敏實集團 （00425） 中期溢利減少約27至至約6.58億元人民幣，股價績後造好，逆市升11%，高見22.9元。

【14：31】中海外 （00688） 績後上揚，股價最新回升逾1%，高見19.84元。

【14：29】連日造好的南南資源 （01299） 回吐19%，低見0.5元，成交1642萬元。

【14：22】特步 （01368） 午後跌幅擴大至逾16%，低見10.52元；安踏 （02020） 表現跑贏大市，股價逆市升逾3%。

【14：19】美團 （03690） 跌幅擴至3%，低見163.4元。

【14：00】瑞聲 （02018） 績後轉升逾3%，高見14.6元。

【14：00】【業績｜物管股】合景悠活半年盈利微跌至3.1億元人幣 不派息 未來將專注於內生增長

【13：39】恒指最新跌約200點，報19293點，跌210點；科指跌2.4%，報4043點。

【13：32】【分拆滙豐】平保業績會上拒回應會否減持滙豐 投資執行官鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

【13：25】快手 （01024） 愈跌愈深，最新挫一成低見67.55元。

【13：10】快手 （01024） 午後跌8%，低見69元。

【13：09】此前發盈警的思捷環球 （00330） 股價再挫一成，一度跌穿1元，低見0.99元。

【13：07】勝獅貨櫃 （00716） 績後插逾12%，低見0.7元。勝獅貨櫃中期純利3800.2萬美元，按年跌35.9%，中期息每股4港仙，按年減少42.9%。

【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃半年盈利倒退36%、削派息逾四成至4港仙 公司：下半年乾集裝箱需求將進一步縮減

【13：05】現代牧業 （01117） 逆市升近3%，高見1.09元。現代牧業上半年純利按年升2.2%至5.1億元人民幣，不派息。

【業績︱乳業股】現代牧業：上游牧業已擴產 奶價較過去平穩

【13：04】安踏 （02020） 午後升逾4%，暫為表現最好藍籌。

【13：03】碧桂園服務 （06098） 績後跌幅顯著收窄至2%，報15.36元。

【13：02】石藥 （01093） 績後跌3%，低見7.75元。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 午後初段分別跌逾2%；騰訊 （00700） 跌1%。

【13：00】港股午後初段跌約225點，報19278點。科指跌2.4%，報4042點。

【12：50】天文台於下午12時40分改發三號強風信號。

【12：43】【業績│內房股】保利置業中期純利減少9.2%至15億元 回籠資金162億元人幣、回籠率98%

【12：43】【業績｜物管股】碧桂園服務半年核心淨利潤升約30% 不派中期息

【12：32】【業績｜手機設備股】瑞聲半年盈利跌62% 不派息

【12：21】【業績│銀行股】大新銀行半年少賺1%中期息0.1元 淨息差持平於1.74厘、下半年有改善空間

【12：21】【業績│醫藥股】石藥半年基本溢利升15% 中期息增25%至10仙

【12：11】【業績｜內房股】中海外半年少賺19% 派息40港仙

【12：00】快手 （01024） 績後挫近7%，恒地 （00012） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 插逾12%破底，恒指半日跌260點，19243點，成交551億元；科指跌2.5%，報4036點。

【11：44】恒指中午收市前跌約275點，報19227點；科指跌2.8%，報4025點。

【11：28】大市跌穿19200點關口，跌逾300點，報19193點，跌310點。

【11：25】恒地 （00012） 跌逾4%，破底低見26元。另外，新地 （00016） 跌逾1%；新世界 （00017） 跌逾1%，破底低見25.35元；信置 （00083） 跌2%；長實 （01113） 跌近1%。

【11：21】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見258.8元。

【11：18】港股跌近300點，報19222點，跌280點；科指跌2.7%，報4030點。

【11：13】【綠色債券】Global X：綠債去年平均獲3倍超購、較傳統債券高 加息速度對債價影響較加息幅度更大

【11：08】大市下跌，電力股回吐，潤電 （00836） 跌近3%；中國電力 （02380） 跌逾2%；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【11：05】滙豐 （00005） 最新跌逾1%，低見48.4元。

【11：05】快手 （01024） 跌7%，低見69.6元，成交16億元。

【11：02】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見85.5元；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%；騰訊 （0700） 跌1%。

【10：47】【分拆滙豐】平保陳心穎：支持任何改善滙豐表現的提議 否認平保是維權投資者

【10：44】汽車股下挫，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 分別跌近4%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【10：41】大市跌幅擴大至近250點，報19262點，跌240點；科指跌2.5%，報4039點。

【10：36】阿里巴巴 （09988） 最新跌2%；美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌近1%；小米 （01810） 跌逾2%。

【10：26】快手 （01024） 績後跌逾5%低見71元；京東 （09618） 績後逆市升逾2%；京東物流 （02618） 升一成，高見15.6元。

【10：23】快手 （01024） 跌幅擴大至近5%，低見71.3元。

【10：19】平保 （02318） 升幅擴大至4%，高見44.8元。另外，國壽 （02628） 升近2%；太保 （02601） 升逾2%；人保 （01339） 升近0.9%。

【10：16】【貝殼2423】貝殼彈高7% 次季按年轉蝕 經調整淨虧損6.2億元人民幣 擬開展最多10億美元回購

【10：15】龍光集團 （03380） 最新跌44%，報1.22元，今早曾低見0.92元破底。

【10：14】大市曾跌逾200點，低見19294點，最新跌193點，報19309點。科指跌近2%，報4059點。

【10：10】金山軟件 （03888） 股價跌8%，低見22.1元。金山軟件上季股東應佔虧損達1.39億元人民幣，對比去年同期為溢利4866.4萬元人民幣，主要由於聯營公司錄得4.18億元人民幣虧損所致。

【業績】金山軟件次季收入增24%至18.3億人幣 毛利率80%、按年跌2個百分點

【10：09】快手 （01024） 跌4%，低見71.5元。

【10：01】【新股IPO】中國中免1880明日掛牌 是否值得部署？

【09：55】京東物流 （02618） 績後升近7%，高見15.42元。

【業績｜京東系】京東物流次季虧轉盈、經調整盈利錄2.1億人幣 半年虧損大幅收窄

【09：54】天文台表示，入夜後本港風勢將會迅速增強，會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。

【09：50】建發國際 （01908） 挫逾24%，低見12.9元。根據廈門市紀委監委網站、鷺島清風微信公眾號所披露的消息，董事會主席兼執行董事庄躍凱目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

【國企內房】建發國際集團主席庄躍凱涉嫌嚴重違紀違法 正接受紀律審查和監察調查

【09：49】三桶油逆市升，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 跌逾2%。

【09：47】恒指倒跌百點，最新報19394點，跌108點；科指跌1.1%，報4094點。

【09：46】奇點國際 （01280） 升幅擴大至近1.5倍，破頂高見1.6元，成交15.5萬元。

【09：44】特步 （01368） 跌幅擴大至逾14%，低見10.72元。

【09：38】【新股IPO】蘇新服務2152首掛低開近半成後 曾一度轉升

【09：37】平保 （02318） 績後升近3%，高見44.3元。

【業績│內險股】平保上半年多賺約4%、營運利潤853億元人幣 派中期息0.92元人民幣

【09：36】奇點國際 （01280） 升逾6成，高見0.93元。奇點國際建議以19.95億元收購SESC全部股權，將以每股50仙發行39.9億股新股支付予賣方GREATSSJY等，因而持擴大後股本約94.79%股權而成為控股股東，涉及新上市申請的反向收購，GREATSSJY需作為要約人按每股50仙向其他股東可能無條件強制性現金要約。

【09：35】港股開市後轉跌近50點。

【09：33】安踏 （02020） 股價再升逾6%，高見97.9元；特步 （01368） 則挫近一成，低見11元；李寧 （02331） 偏軟跌0.5%。

【09：31】昆侖能源 （00135） 開市後升幅擴大至一成，高見6.58元。

【09：29】昆侖能源 （00135） 中期純利約30.8億元人民幣，跌近85%，股價績後高開逾5%。

【09：27】蘇新服務 （02152） 首掛開報8.2元，較招股價8.6元低4.7%，每手500股計帳面蝕200元。

【09：25】小鵬汽車 （09868） 股價績後挫，逆市跌逾9%。小鵬汽車第二季度淨虧損為27億元人民幣，較去年同期11.9億元人民幣擴大，非公認會計原則計，淨虧損為24.6億元人民幣，去年同期為11億元人民幣。

【業績︱電動車】小鵬汽車次季淨虧損擴大至27億人幣

【09：24】恒地 （00012） 績後偏軟，跌0.4%。

【業績│本港地產股】恒地半年基礎盈利減少34%、中期息0.5元 冀早日免檢通關帶動樓市及經濟平穩發展

【09：23】【快手業績】快手低開近2% 程一笑：疫下商戶願意探索新電商渠道 次季收入增13.4%、經調整虧損13.1億人幣勝預期（第二版）

【09：21】京東 （09618） 績後升逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，龍光集團 （03380） 復牌挫逾5成，恒指高開38點，開報1542點；科指升0.1%，報4145點。

【京東業績】京東高開逾2% CEO徐雷：「修練內功」應對宏觀及行業調整 次季收入增5.4%、經調整純利65億人幣勝預期（第二版）

【09：16】【業績｜物管股】合景悠活半年盈利微跌至3.1億元人幣 不派息

【09：12】期指開報19498點，升31點或0.2%。

【09：03】龍光集團 （03380） 今早復牌。

【內房危機】龍光周三復牌 已完成境內12筆債券展期工作

【08：25】蘇新服務 （02152） 今日掛牌，昨富途暗盤收跌2.2%，報8.41元，一手500股，不計手續費及佣金，帳面虧損95元。

【新股IPO】蘇新服務2152暗盤微跌2% 一手帳面虧損最多95元

【08：24】農夫山泉 （09633） 、中海外 （00688） 、蒙牛 （02319） 、思摩爾 （06969） 、瑞聲 （02018） 等將於今日公布業績。

【08：17】恒指黑期升58點，報19515點。道指期貨跌10點，報32891點。

【08：08】【業績｜資源股】中鋁半年多賺29% 不派息

【08：02】【新股IPO】洪九果品6689今日起招股 一手入場費約5252元

【07：51】【盈喜盈警】寶龍地產料上半年核心盈利最多跌37% 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：45】【新股IPO】中國中免1880錄輕微超額認購 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【成龍魔咒不再？】快手次季業績超預期 CEO大讚成龍直播反應極佳 周杰倫新歌直播觀眾逾1.1億

【07：45】【業績｜中概股】萬國數據上季收入增長24% 毛利率降

【07：45】【業績｜餐飲股】稻香中期息維持3仙 半年虧損1億

【07：45】港股ADR收報19487點，跌15點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報312.21元，較港收市價低0.59元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.11元，較港收市價低0.29元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】歐美經濟數據差，美PMI兩年最弱，市場轉為憂慮經濟前景，關注聯儲局主席鮑威爾會否於本周稍後的全球央行年會演說中放「鷹」，美股周二反覆偏軟。道指收市跌154點，報32909點；標指跌9點，報4128點；納指跌不足1點，報12381點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、中國移動、比亞迪電子（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩