▲ 【新股IPO】洪九果品6689今日起招股 一手入場費約5252元

阿里巴巴 （09988） 有份投資的內地水果銷售企業重慶洪九果品 （新上市編號︰06689） 今日（24日）至29日起招股。洪九果品計劃發行1401.25萬股，一成於香港作公開發售，集資最多7.29億元，招股價介乎40至52元，每手100股，一手入場費5252.41元。洪九果品預期於9月5日掛牌。

洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營。今年首5個月收入57.25億元人民幣，按年增長25.12%，公司權益股東應佔利潤7.43億元人民幣，增長173倍。

公司是次招股將引入廣發全球及南方基金2名基石投資者，合共認購2600萬美元。

所得款項45%將用於完善其水果供應鏈，22%用於水果品牌打造及產品推廣，16%用於數字化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發，7%用於償還用於水果採購及擴大其銷售及分銷網絡的銀行貸款，10%用於補充流動資金需求及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩