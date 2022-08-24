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【內房危機】世茂提出境外債務重組方案 擬8年內償還118億美元

股樓投資 17:36 2022/08/24

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內媒報道，因資金問題仍然停牌的內房世茂集團(00813)，日前將一份境外債務初步重組方案給到了債權人小組的財務顧問。該方案主要內容為：46.5億元（美元．下同）銀團貸款計劃分3至6年攤銷，公、私債券延展39至93個月。對於總額達71.3億元的Ｂ類債務，包括57.2億元的公共債券、10.7億元的私人票據及3.4億元的無擔保雙邊貸款，世茂集團擬在重組生效日期後發行六批新票據，分別佔計劃債權人債權的9％、9％、18％、18％、23％及23％，期限分別為39、45、57、69、81及93個月。換言之，世茂擬3至8年內，償還118億元債務。
　

【券商點睇】業務轉型進入收成期 中國建築現金流穩升  詳情請看【下一頁

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

和近期的其他的房企重組事件比較，世茂集團境外債務重組方案沒有任何本金削減，還保證利息安排。「以地產當前的危機，這個周期也算比較現實。」資本市場人士反映，不排除後續還會有其他房企陸續給出債務重組方案。

【投資分析】晉達：預期經濟會重新加速　看好中港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

世茂集團（00813） 港股

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